Iran "sẵn sàng cho chiến tranh", cảnh báo phá hủy tiềm lực Mỹ ở Trung Đông

Biểu tình bùng phát ở Iran (Ảnh: Getty).

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh, và thậm chí còn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày trước đó”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ở Tehran ngày 12/1.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nhưng đó phải là những cuộc đàm phán công bằng, danh dự, từ vị thế bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung”, ông Araghchi nói, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đối thoại phải được tiến hành với thiện chí và “không phải là những mệnh lệnh hay áp đặt”.

Ông Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel đã “can dự sâu” vào các cuộc biểu tình gây bất ổn ở Iran.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran sẵn sàng cho Mỹ một “bài học không thể quên” nếu Washington tấn công Iran.

“Tôi nghe nói ông Trump đã đe dọa Iran. Cứ đến để xem toàn bộ tiềm lực của Mỹ ở Trung Đông sẽ bị hủy diệt như thế nào”, ông Ghalibaf nói.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ ủng hộ các cuộc không kích mới nhằm vào Iran nếu Tehran tìm cách tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân.

Sau đó, trong bối cảnh các cuộc biểu tình và bất ổn tại Iran, ông Trump tiếp tục cảnh báo tiến hành đòn tấn công mạnh mẽ nếu người biểu tình bị sát hại ở Iran, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ đứng ra hỗ trợ người dân Iran nếu cần thiết.

Chính quyền Iran đã đẩy mạnh nỗ lực kiềm chế các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua, với hàng nghìn người xuống đường phản đối giá cả sinh hoạt leo thang và tình trạng lạm phát. Tuy nhiên, một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn, khi nhiều hành vi bạo lực và đốt phá đã diễn ra.

Các cuộc biểu tình được châm ngòi bởi cuộc khủng hoảng kinh tế do các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây gây ra cho Iran.

Theo một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, ít nhất 490 người biểu tình được cho là đã thiệt mạng và hơn 10.000 người bị bắt giữ trong 15 ngày qua. Iran hiện đã bị mất kết nối mạng sau khi chính quyền cắt đứt truy cập Internet và đường dây điện thoại trong bối cảnh hỗn loạn.

Hãng thông tấn Iran Tasnim cho biết hơn 100 thành viên lực lượng an ninh Iran đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu.

Hiện vẫn chưa rõ Iran nghiêm túc đến mức nào trong khả năng phát động một cuộc tấn công phủ đầu Mỹ, đặc biệt sau khi chứng kiến hệ thống phòng không của mình bị phá hủy trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái với Israel. Bất kỳ quyết định nào về việc bước vào một cuộc xung đột đều sẽ thuộc thẩm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump đang cân nhắc một loạt phương án quân sự ở Iran sau các cuộc biểu tình chết người tại nước này.

Quân đội Mỹ cho biết, tại Trung Đông họ đang “bố trí lực lượng bao trùm đầy đủ các năng lực tác chiến nhằm bảo vệ binh sĩ của mình, các đối tác, đồng minh và lợi ích của Mỹ”.