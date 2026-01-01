Miền Bắc vẫn rét đậm, chênh lệch ngày đêm hơn 10 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 12 đến ngày 14/1, thời tiết trên cả nước có xu hướng ổn định, một số khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của rét đậm, sương mù và mưa rào cục bộ.

Cụ thể, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Các khu vực núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết phổ biến có mưa rào vài nơi; phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Đặc biệt, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở miền Bắc đang có sự chênh lệch lớn (trạng thái rét khô).

Trạng thái rét khô ở miền Bắc có thể kéo dài đến cuối tuần (Ảnh: Mạnh Quân).

Trang Accuweather của Mỹ cho biết, thời điểm 2-4h ngày 13/1, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc 11-13 độ C nhưng từ 14h đến 16h cùng ngày nhiệt độ ở ngưỡng 22-24 độ C.

Hình thái thời tiết này tại miền Bắc có thể kéo dài đến cuối tuần.

Việc nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn (hơn 10 độ C) khiến cơ thể khó thích nghi kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp khi độ ẩm thấp làm khô niêm mạc mũi và họng, gây nứt nẻ, viêm họng, viêm xoang và tăng nguy cơ mắc các bệnh phổi.

Bên cạnh đó, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm khiến mạch máu co lại, dễ dẫn đến đột quỵ hoặc tăng huyết áp đột ngột ở người già. Không khí khô hanh làm da mất nước, gây nứt nẻ, ngứa và các bệnh ngoài da.

Dự báo thời tiết ngày 13/1, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.