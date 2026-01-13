Tăng phụ cấp, lương của chủ tịch UBND xã ra sao từ năm 2026?

Theo Nghị định số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan, Chính phủ quy định phụ cấp của các chức danh trong UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,7 tại Hà Nội và TP.HCM và 0,6 tại các tỉnh còn lại, còn phó chủ tịch xã hưởng phụ cấp là 0,6 và 0,5 tương ứng.

Trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị lớn và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,2 tại Hà Nội, TPHCM và 0,15 ở các địa bàn còn lại.

Phụ cấp của các chức danh trong UBND xã, phường, đặc khu (Ảnh: Chụp màn hình).

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn 0,05-0,1 so với cấp huyện cũ. Bên cạnh đó, mức phụ cấp mới của chủ tịch xã đang cao hơn 0,35-0,45 so với quy định Nghị định số 33.

Nghị định cũng bãi bỏ quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh chủ tịch UBND xã và phó chủ tịch UBND xã tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Hiện nay, mức lương của công chức cấp xã năm 2025 được thực hiện theo cách tính lương đối với công chức xã trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp (ngày 1/7/2025).

Cụ thể, căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Khoản 5 Điều 1 Thông tư 07/2024/TT-BNV, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức ở xã được thực hiện theo công thức sau: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Căn cứ Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC, hệ số lương của chủ tịch UBND xã là 2,15 và 2,65.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, mức lương của chủ tịch UBND xã lần lượt là: 5,031 triệu đồng và 6,21 triệu đồng. Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền lương tăng thêm khác.

Theo mức phụ cấp mới của chủ tịch UBND xã, phường áp dụng từ ngày 1/1, thu nhập của nhóm này sẽ tăng lên từ 819.000 đồng đến 1,053 triệu đồng khi áp dụng mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng.

Ngoài chức danh chủ tịch UBND xã, các chức danh như phó chủ tịch UBND xã, trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc UBND xã cũng tăng mức phụ cấp. Như vậy, ngay từ ngày 1/1 thu nhập các chức danh lãnh đạo cấp xã được điều chỉnh.