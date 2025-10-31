Hơn 1.300 người tham gia diễn tập chữa cháy tại tòa nhà ở trung tâm TPHCM

Sáng 31/10, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố tại tòa nhà trên đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1). Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy nổ phức tạp tại các tòa nhà cao tầng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Ông cho biết, đây là cơ hội để ban quản lý tòa nhà và các lực lượng tham gia rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn diện về lực lượng, phương tiện, phương án và công tác chỉ huy, điều hành, phối hợp tác chiến khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Tình huống giả định được đặt ra là một đám cháy bùng phát tại khu vực để xe ở tầng hầm B3 của tòa nhà Saigon Centre. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhiều phương tiện, gây ra các vụ nổ và cháy lan sang hệ thống điện. Khói và khí độc từ đám cháy lan nhanh lên các tầng trên qua hộp kỹ thuật và cầu thang bộ.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, có hơn 2.500 người bên trong tòa nhà. Tình huống giả định đã gây ra sự hoảng loạn, xô đẩy trong quá trình thoát nạn, khiến 12 người bị thương và 30 người bị mắc kẹt.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã nhanh chóng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa và giải cứu người mắc kẹt.

Tại hiện trường, cảnh sát đã tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, triển khai đường ống nước vào bên trong để dập lửa và ngăn chặn cháy lan.

Nhiều xe thang cũng được điều động để tiếp cận các tầng cao của tòa nhà, giải cứu những người bị mắc kẹt.

Sau khi đưa nạn nhân xuống đất an toàn, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người bị nạn đến khu vực sơ cứu y tế.

Đặc biệt, nhiều thiết bị hiện đại như Robot chữa cháy TAF35 cũng được điều động, phun nước áp lực cao và phun sương làm mát vào đám cháy để dập lửa hiệu quả.

Lực lượng cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm người bị nạn bên trong tòa nhà.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kết thúc buổi diễn tập, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng PC07, cùng ban lãnh đạo đã trao hoa, khen thưởng và động viên các tập thể, cá nhân đã tham gia tích cực, góp phần vào thành công của buổi thực tập.