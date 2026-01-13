Đình Bắc tiết lộ về bàn thắng đẳng cấp đánh bại U23 Saudi Arabia

Siêu phẩm của Đình Bắc vào lưới U23 Saudi Arabia

Sau khi vào sân ở hiệp 2, Đình Bắc có bàn thắng đẹp mắt cho U23 Việt Nam ở phút 65. Đó là tình huống tiền đạo sinh năm 2004 thoát xuống hợp lý, dứt điểm quyết đoán ở góc gần, đánh bại thủ môn đối phương.

Sau bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục chơi kỷ luật. Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của thủ môn Trung Kiên đứng vững trước sức ép lớn từ đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Nói về bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam, Đình Bắc cho biết: “Trước khi vào sân trong hiệp hai, HLV Kim Sang Sik và Ban huấn luyện đã truyền đạt tinh thần phải chiến đấu hết mình, giữ cự ly đội hình hợp lý, bởi toàn đội đã trải qua hai trận với cường độ cao và gặp một số chấn thương.

Đình Bắc có bàn thắng rất đẳng cấp (Ảnh: AFC).

“Khi có bóng, chúng tôi được chỉ đạo khai thác hai biên hoặc những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự U23 Saudi Arabia. Bàn thắng của tôi đến đúng từ những phương án đã được chuẩn bị trước”.

Đình Bắc khẳng định đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng anh và toàn đội đã thi đấu hết sức, đoàn kết. Những yếu tố quan trọng này làm nên chiến thắng cho U23 Việt Nam.

“Thi đấu với đội chủ nhà, trận đấu nào cũng rất khó khăn. Toàn đội đã thi đấu đoàn kết, đồng lòng, và đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng của tất cả các cầu thủ khi tham dự giải đấu lần này”, Đình Bắc nhấn mạnh.

“Tôi xin cảm ơn Ban huấn luyện và các đồng đội đã hỗ trợ để tôi có được bàn thắng và 3 điểm quan trọng. Đây là động lực để toàn đội tiếp tục cố gắng ở vòng tứ kết”, tiền đạo CLB Công an Hà Nội chốt lại.

Với việc đánh bại U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên toàn thắng 3 trận tại vòng bảng. Đây là điều mà U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn (thắng 2 trận), hay HLV Park Hang Seo (thắng 1, hòa 1) không làm được.

Với thành tích thắng 3 trận và giành 9 điểm, U23 Việt Nam xếp nhất bảng A, tránh được đối thủ rất mạnh là U23 Nhật Bản ở tứ kết. Ở vòng 8 đội mạnh nhất, đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik là U23 UAE hoặc U23 Syria (nhì bảng B).