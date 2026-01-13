Từ vụ hành hung phụ nữ: Nỗi kinh hoàng mang tên "hàng xóm"

Tối 8/1, Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, cư dân chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) chửi bới, túm tóc, dùng tay đánh hàng xóm là chị H. (44 tuổi) tại sảnh chung cư. Nguyên nhân xuất phát từ việc con trai Vân Anh có những hành động không chuẩn mực, bị chị H. phát hiện và phản ánh trên nhóm cộng đồng dân cư của tòa nhà.

Nhiều năm qua, chung cư là xu thế sống mới của xã hội, là đại diện cho xã hội văn minh. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, những người hàng xóm tồi tệ đang trở thành cơn ác mộng cho cư dân, và sự việc xảy ra vừa qua là ví dụ điển hình.

Hình ảnh Vân Anh chửi bới chị H. tại sảnh chung cư (Ảnh cắt từ clip).

Bình luận sau khi theo dõi clip ghi lại sự việc, anh Đặng Cường phê phán lối sống và cách hành xử thiếu văn hóa của gia đình nghi phạm. "Ở chung cư mà bừa bộn, ý thức kém, xong còn đánh người, coi thường pháp luật. Cần có hình phạt thích đáng để răn đe", độc giả này bình luận.

"Không ai dám tới ở cạnh gia đình này mất. Nhìn đống giày dép ngoài hành lang là đủ hiểu ý thức tới mức nào rồi", độc giả Quoc Le ngao ngán.

"Chung cư là nơi sống tập trung nhiều người, là cộng đồng văn minh, là hiện tại và tương lai đô thị hiện đại mà vẫn tồn tại kiểu văn hóa của thế kỷ trước thì không chấp nhận được. Đề nghị lên án mạnh mẽ cách hành xử vô văn hóa này", bạn đọc Man Do Van bức xúc.

"Trách nhiệm của Ban Quản lý, bảo vệ chung cư ở đâu? Tại sao sự việc đã xảy ra thời gian dài nhưng không xử lý, gây ảnh hưởng tới không gian chung?", anh Trần Quang Thạch đặt câu hỏi về trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức được trả tiền để đảm bảo trật tự, nề nếp sống tại chung cư trong vụ việc này.

Không chỉ là câu chuyện nếp sống tùy tiện, bừa bãi, nhiều người còn lên án trước thái độ bao che của cha mẹ trước những hành vi lệch lạc, thiếu chuẩn mực của con trẻ. Anh Minh Hai Nguyen phê phán: "Mâu thuẫn hàng xóm từ trẻ con hiện phát sinh rất nhiều, người làm cha mẹ cần nhìn nhận lại và dạy lại con hoặc có phương án tránh gây mất an ninh trật tự.

Trong vụ việc này, chính người làm cha mẹ lại hành xử như vậy thì không thể chấp nhận được. Cha mẹ không được giáo dục tốt, dẫn tới con cái mới như vậy".

Giày dép lộn xộn, bừa bãi tại sảnh chung cư (Ảnh cắt từ clip).

"Con mình sai, đã không tiếp thu còn hành xử kiểu côn đồ. Nhìn đống giày dép vứt bừa bãi ở hành lang chung cũng hiểu được ý thức đến đâu rồi. Nên cho vào trại một thời gian để làm bài học cho tất cả xã hội", anh Hiếu Đinh đề xuất.

"Điều này cho thấy sống ở chung cư mà có các thành phần vô ý thức sẽ rất khổ. Có nhà ở tầng trên con cái chạy nhảy, đập phá rầm rầm suốt ngày, quanh năm suốt tháng, Ban Quản trị thì nửa vời xử lý không đến nơi đến chốn, hoặc nhiều khi đưa cảm xúc cá nhân vào vì vậy không muốn can thiệp. Cư dân thì không biết kêu ai, toàn tự xử lý, lời qua tiếng lại, mâu thuẫn càng ngày càng cao, đến lúc cao trào tạo ra hậu quả thì các bên trong cuộc tự chịu.

Ban quản trị thì đứng ngoài vô can trong khi họ được bầu ra để quản lý tòa nhà. Thế mới thấy vì sao các căn hộ chung cư cao cấp thường giá rất cao, nghèo đúng là khổ", chủ tài khoản có nickname Nhac San thẳng thắn chỉ ra vấn đề.