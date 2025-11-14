Cháy giả định ở chung cư TPHCM, cảnh sát dùng cầu dây cứu người

Ngày 14/11, Công an TPHCM tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu đô thị Vinhomes Grand Park (phường Long Bình).

Buổi diễn tập huy động 3.197 người từ nhiều đơn vị cùng 99 phương tiện chuyên dụng hiện đại như robot chữa cháy TAF35, xe thang chữa cháy, xe chữa cháy phá dỡ đa năng…

Lực lượng chức năng diễn tập phương án chữa cháy tại chung cư ở phường Long Bình (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo tình huống giả định, lúc 5h30, tại tầng hầm B1 thuộc khối đế 5 tòa nhà chung cư Glory Heights (Vinhomes Grand Park), xảy ra sự cố cháy nổ.

Tại khu vực để xe, một xe máy bị rò rỉ xăng, gặp nguồn nhiệt (chập điện từ bình ắc quy) dẫn đến bốc cháy. Do chất cháy gồm xăng, dầu, thiết bị điện, nhựa, cao su… dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện liền kề, tạo thành đám cháy lớn, phát sinh nhiều khói và khí độc. Khói theo lối thang bộ và hộp gen kỹ thuật lan sang các khu vực xung quanh tầng hầm B1 và bốc lên các tầng phía trên của tòa nhà.

Sự cố cháy nổ khiến khu vực náo loạn, nhiều người mất bình tĩnh, la hét và tìm cách bỏ chạy. Cùng thời điểm đó, tại một căn hộ thuộc tầng 7, chủ nhà đang nấu ăn, khi nghe tin cháy đã vội thoát ra ngoài nhưng không tắt bếp, không khóa van gas và để lại nhiều vật dụng dễ cháy.

Cảnh sát áp dụng cầu dây nghiêng để giải cứu người mắc kẹt ở tầng cao chung cư (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngọn lửa từ bếp nhanh chóng bùng phát, cháy lan ra căn hộ rộng khoảng 80m², tạo lượng lớn khói, khí độc tràn lên các tầng phía trên và ra hành lang tầng 7 làm khoảng 15 người mắc kẹt. Tại tầng 8 và các tầng khác có thêm khoảng 10 người không thể thoát nạn.

Trong lúc xảy ra cháy, nổ tại tầng hầm và khu vực lân cận, nhiều người dân vội vã di chuyển phương tiện dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Hai tài xế ô tô mất tập trung xảy ra va chạm trên đường Đại lộ Rodeo, phía trước Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park. Vụ tai nạn làm xe hư hỏng, biến dạng và khiến 4 người ngất xỉu, mắc kẹt bên trong.

Nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thời điểm xảy ra sự cố, khu chung cư có khoảng 10.000 người đang làm việc và sinh sống. Việc thoát nạn từ các tầng cao gặp nhiều khó khăn do lượng khói, khí độc dày đặc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thuộc Phòng PC07, Công an TPHCM triển khai xe thang tiếp cận tầng cao để tìm kiếm, giải cứu nạn nhân, đồng thời sử dụng cầu dây nghiêng đưa người xuống đất an toàn.

Kết thúc buổi diễn tập, lãnh đạo Công an TPHCM đã trao hoa, khen thưởng và động viên các tập thể, cá nhân tham gia, góp phần vào thành công của đợt diễn tập.