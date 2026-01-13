Quán karaoke thiết kế lối đi bí mật sang nhà nghỉ để tiện bán dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Hưng (SN 1985), Nguyễn Văn Chiến (SN 1983), Trần Thiện Trường (SN 2000) và Vũ Văn Vinh (SN 2009) về tội Môi giới mại dâm.

Cùng vụ án, Phạm Thị Tuyết (SN 1978) bị khởi tố về tội Chứa mại dâm.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Công Hưng là chủ quán karaoke Bảo Ngọc ở thôn Đa Lộc, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Hưng thuê Nguyễn Văn Chiến làm quản lý, Trần Thiện Trường và Vũ Văn Vinh làm nhân viên phục vụ tại quán.

Ngoài việc rót bia, bấm bài cho khách, các nhân viên nữ tại quán còn được thỏa thuận bán dâm khi khách có nhu cầu. Từ tháng 12/2025, do quán vắng khách, Hưng cho phép nhân viên nữ mua bán dâm để tăng thu nhập.

Để có địa điểm hoạt động, Hưng thỏa thuận với Phạm Thị Tuyết, chủ nhà nghỉ An Bình, thiết kế lối đi chung nối quán karaoke sang nhà nghỉ. Nhân viên nữ dẫn khách qua nhà nghỉ để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng thống nhất việc chia phần trăm tiền bán dâm cho nhân viên và trả tiền phòng cho chủ nhà nghỉ sau mỗi lượt.

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Nguyễn Trãi kiểm tra, phát hiện 6 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ An Bình, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.