Báo Saudi Arabia bình luận khi đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

Ở lượt trận cuối cùng bảng A diễn ra vào đêm qua (12/1) trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia với bàn thắng duy nhất của Đình Bắc ở phút 64.

U23 Việt Nam khiến chủ nhà U23 Saudi Arabia bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Với kết quả này, U23 Việt Nam đã giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A khi có 9 điểm sau ba trận toàn thắng. Trong khi đó, chủ nhà U23 Saudi Arabia phải dừng bước ngay từ vòng bảng dù họ được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải đấu.

Điều đó khiến cho báo giới Saudi Arabia vô cùng thất vọng về đội nhà sau trận thua trước U23 Việt Nam. Tờ Mubasher bình luận: “Chỉ vài ngày sau thất bại trước U23 Jordan, U23 Saudi Arabia tiếp tục hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Việt Nam.

Đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Di Biagio đã áp đảo đối thủ ở hầu hết chỉ số. U23 Saudi Arabia tung ra tới 26 cú dứt điểm, so với 4 cú sút của U23 Việt Nam. “Chim ưng xanh” (biệt danh của Saudi Arabia) cũng có 7 cú dứt điểm trúng đích, so với 2 cú của đối thủ. Thế nhưng, U23 Saudi Arabia vẫn phải hứng chịu thất bại.

Trận thua này khiến cho U23 Saudi Arabia phải nói lời tạm biệt giải U23 châu Á ngay từ vòng bảng”.

Tờ Sabaharabi nhấn mạnh: “Cả sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City chứng kiến nỗi buồn vô hạn của U23 Saudi Arabia. Thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam khiến đoàn quân của HLV Di Biagio bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng”.

U23 Việt Nam lọt vào tứ kết với thành tích toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

Một tờ báo khác của Saudi Arabia là Akhbaar24 viết: “U23 Saudi Arabia đã chia tay sớm ở giải U23 châu Á sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của “Chim ưng xanh”. Nó xuất hiện chỉ vài ngày sau khi đội bóng vừa gục ngã với tỷ số 2-3 trước U23 Jordan”.

Thậm chí, tờ Btolat còn dùng từ “nặng nề” để mô tả về thất bại của U23 Saudi Arabia trước U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Di Biagio không thể cụ thể hóa giấc mơ giành chức vô địch giải U23 châu Á trong lần đầu tiên được tổ chức trên sân nhà. Tờ báo này cũng ấn tượng với màn trình diễn của U23 Việt Nam khi ngăn chặn tốt hàng loạt pha tấn công của U23 Saudi Arabia.

Tờ Kooora bình luận: “Chỉ trong vài ngày, U23 Saudi Arabia đã nhận hai thất bại liên tiếp ở giải U23 châu Á. Trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam đã khiến cho đội chủ nhà sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Đó là nỗi thất vọng rất lớn”.

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B (UAE hoặc Syria) vào lúc 22h30 ngày 16/1.