Đề nghị Hải Phòng báo cáo về quản lý an toàn thực phẩm với đồ hộp Hạ Long

Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vừa đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng báo cáo các thông tin liên quan đến vụ việc tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Cụ thể gồm thông tin về hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh do Hải Phòng thực hiện đối với cơ sở đồ hộp Hạ Long từ trước đến nay; các biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất, triệu hồi đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn theo quy định…

Trụ sở Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thẩm quyền trong điều tra truy xuất, xử lý vi phạm, triệu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn khi có đề nghị phối hợp.

Cục trưởng Ngô Hồng Phong cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kiểm soát, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; sử dụng các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy định về an toàn dịch bệnh động, thực vật.

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 9/2025 khi Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô vận chuyển gần 1.300kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, được đưa từ vùng có dịch về tiêu thụ tại các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả mẫu thịt trên xe và mẫu thịt lưu trữ trong kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Lực lượng chức năng đã niêm phong 4 kho lạnh chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 10/1, ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bị bắt khẩn cấp do liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành vụ thu gom, bảo quản thịt lợn nhiễm bệnh.

Trong diễn biến mới nhất, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) quyết định tạm dừng sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong 14 ngày kể từ ngày 12/1.

Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long.

Trong gần 70 năm hoạt động, công ty đã xây dựng thương hiệu gắn liền với nhiều dòng sản phẩm quen thuộc như đồ hộp, xúc xích và các sản phẩm chế biến nguội, với hệ thống 3 nhà máy đặt tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp.