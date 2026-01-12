Đại tướng Lê Văn Dũng trong trái tim đồng đội, bạn bè

"Tôi với anh Bảy Dũng thân nhau như anh em, thân đến mức khi được phong Anh hùng, cũng hai người chung một quyết định", Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, chia sẻ tại lễ viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Tang lễ Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Sáng 12/1, gia quyến cùng các đồng chí, đồng đội của Đại tướng Lê Văn Dũng tập trung tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TPHCM). Lãnh đạo Quân khu 7, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đã đến viếng và ghi sổ tang.

Người đi qua chiến tranh gian khổ

Trong những ngày tháng cuối đời, Đại tướng Lê Văn Dũng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đến tận giường bệnh tại Bệnh viện 175 để trao danh hiệu cao quý này cho Đại tướng Lê Văn Dũng.

"Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được trao cho Đại tướng Lê Văn Dũng phản ánh rất nhiều đóng góp, chiến công. Nhưng giai đoạn oanh liệt nhất, thấy rõ nhất khí chất anh hùng của ông là vào mùa khô năm 1967, thời điểm diễn ra chiến dịch Junction City", Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ kể lại.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ ghi sổ tang tại Lễ viếng Đại tướng Lê Văn Dũng (Ảnh: Ngọc Tân).

Có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm với "anh Bảy Dũng" - tên thân mật theo cách gọi của người dân Nam Bộ.

"Anh Bảy Dũng hơn tôi 2 tuổi. Tôi là người miền Bắc vào miền Nam chiến đấu. Khi tôi là chiến sĩ mới vào đơn vị, anh Dũng đã là chính trị viên đại đội rồi", Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nhớ lại.

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, chiến dịch Junction City năm 1967 là một trong những trận càn ác liệt nhất trước Tết Mậu Thân. Quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tung lực lượng lớn đánh thẳng vào cơ sở của Quân Giải phóng miền Nam ở Tây Ninh.

Khi đó, Đại tướng Lê Văn Dũng là cán bộ Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. Thiếu tướng Thổ là đại đội trưởng đại đội đặc công. Họ cùng ở trong đội hình chủ lực kháng cự lại trận càn của địch.

"Sau trận Junction City, quân đội Mỹ thấy bộ đội rút sang Campuchia nên cho rằng họ đã chiến thắng. Nhưng gần một năm sau, trận Mậu Thân 1968 đã giáng một đòn mạnh vào đầu não của địch", Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ chia sẻ.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đơn vị của Đại tướng Lê Văn Dũng đánh vào khu vực Bà Quẹo, Bảy Hiền, còn Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ tác chiến xung quanh căn cứ Đồng Dù. Sau ngày đất nước thống nhất, hai ông tiếp tục gắn bó với nhau ở chiến trường biên giới Tây Nam.

Có mặt tại nhà tang lễ trong bộ trang phục cựu chiến binh, Đại úy Vũ Đình Khang xúc động khi nhắc đến người thủ trưởng cũ của mình tại chiến trường Tây Nam.

Đại úy Vũ Đình Khang tiễn biệt Đại tướng Lê Văn Dũng (Ảnh: Ngọc Tân).

"Năm 1977, quân Pol Pot tràn qua biên giới Tây Nam. Trung đoàn của tôi được lệnh lên biên giới đánh đuổi địch. Khi đó, tôi là tiểu đội trưởng thông tin, được phân công mang máy bộ đàm đi theo thủ trưởng Dũng. Bác Dũng là Trung tá, Chính ủy Trung đoàn 1", Đại úy Vũ Đình Khang kể lại.

Trên chiến trường, ông Khang ấn tượng với một vị chính ủy trung đoàn luôn điềm tĩnh, sáng suốt, ra những mệnh lệnh kịp thời. Đại tướng Lê Văn Dũng cũng là một vị chỉ huy thương lính, sống tình cảm và bình dị.

"Có lần tôi đến thăm khi thủ trưởng đã giữ cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhưng ông vẫn đón tiếp người lính cũ như tôi rất ân cần. Khi nghe tin ông mất, tôi rất hụt hẫng, không nghĩ một con người đức độ, tài năng lại ra đi", Đại úy Vũ Đình Khang xúc động chia sẻ.

Vị tướng gắn bó với quê hương Nam Bộ

Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Lê Văn Dũng gắn liền với mảnh đất Nam Bộ. Ông là người con của quê hương Giồng Trôm, Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Đời binh nghiệp của ông gắn bó với Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) - đơn vị chủ lực tại miền Nam trong Kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

"Trong các vị tướng từng chỉ huy tôi, có 2 người tôi tôn kính nhất là Đại tướng Lê Văn Dũng và Trung tướng Bùi Thanh Vân (Út Liêm). Họ đều là cán bộ Sư đoàn 9. Anh Út Liêm và anh Bảy Dũng lúc nào cũng ở trong trái tim tôi", Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ chia sẻ.

Khi đất nước hòa bình, Đại tướng Lê Văn Dũng giữ các cương vị chủ chốt tại Quân khu 7, chính thức trở thành Tư lệnh Quân khu 7 vào năm 1995. Ông cũng có thời gian làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; giữ các cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đại biểu Quốc hội...

Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, và ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong sáng 12/1, nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ Trung ương đã đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng. Trong số đó có ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, và ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.

Trong sổ tang, ông Nguyễn Văn Nên dùng chữ "anh Bảy kính quý" để nhắc về Đại tướng Lê Văn Dũng. Ông viết: "Một cán bộ lãnh đạo, chỉ huy bản lĩnh, quyết đoán, mẫu mực. Xin kính cẩn nghiêng mình thắp hương cầu nguyện hương linh anh. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến".

Cũng trong sáng cùng ngày, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, và Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Tư lệnh Quân khu 7, đã đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng. Các lãnh đạo cấp cao của Quân khu 7 túc trực tại nhà tang lễ, đảm bảo lễ tang của vị đại tướng được chu toàn.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Tư lệnh Quân khu 7, đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự kiến, lễ viếng của gia đình và thân hữu Đại tướng Lê Văn Dũng diễn ra trong 2 ngày 12-13/1. Lễ tang cấp Nhà nước sẽ được tổ chức vào sáng 14/1; Lễ an táng từ 17h30 cùng ngày tại quê nhà ở xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã từ trần hồi 15h40 ngày 9/1, tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Trước đó, ngày 28/12/2025, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định Đại tướng Lê Văn Dũng đã có những đóng góp to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của nhiều trận đánh, chiến dịch lớn và sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.