Dự án resort dang dở 17 năm với những biệt thự "ma" và bảo tàng hoang phế

Dự án Chu Lai Resort tại xã Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) nay là thành phố Đà Nẵng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Quảng Nam. Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cấp chủ trương đầu tư vào năm 2009, với quy mô gần 25ha, tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Đến nay, sau 17 năm, dự án vẫn chưa hoàn thiện. Nằm sát sân bay Chu Lai lại sở hữu bãi biển đẹp, dự án được kỳ vọng sẽ đem lại diện mạo mới cho ngành du lịch nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng.

Sau khi được cấp phép, doanh nghiệp đã xây dựng một số hạng mục, đưa vào khai thác hàng trăm căn biệt thự, nhà hàng, nhà trưng bày. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay nhiều hạng mục đã bị bỏ hoang, hư hại, xuống cấp nghiêm trọng.

Trong chuỗi hệ thống resort này còn có Bảo tàng Chu Lai, nơi lưu giữ nhiều hiện vật văn hóa Chăm độc đáo. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, bảo tàng này đang đóng cửa, bên ngoài rào kín. Biển hiệu ghi "Bảo tàng văn hóa Việt" cũng bị bạc màu, bong tróc.

Những căn nhà xây dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm qua. Tiểu cảnh hồ nước phía trước cũng không được vệ sinh. Cả dự án rộng lớn không có người ra vào, khiến nơi đây giống như một khu du lịch "ma".

Mái ngói của tòa nhà ngay cổng ra vào của khu resort bị tốc, thủng nhiều mảng lớn, để lộ khung thép hoen gỉ.

Bên trong nhiều công trình trống trơn, tường bê tông loang lổ, ẩm mốc. Nền nhà phủ dày lá dừa khô, gạch vụn và rác thải xây dựng.

Nhiều căn biệt thự nằm trơ trọi bên bờ biển, cây bụi, dây leo phủ kín lối vào.

Những khu biệt thự trước đây được đưa vào hoạt động nay bên trong xuống cấp, nền nhà đầy bụi bẩn. Cửa kính bị vỡ, thiết bị điều hòa bên trong bị hư hỏng, rơi vỡ.

Khu nhà hàng Thiên Thai có mái ngói bị xô lệch, nhiều viên vỡ nát, thủng một mảng lớn. Tổng thể công trình cũng đang có tình trạng xuống cấp.

Vị trí của dự án Chu Lai Resort (Ảnh: Google Maps).