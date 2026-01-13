Cô gái bỏ việc nghìn USD về quê lấy chồng, sống thảnh thơi với 7 triệu đồng

6h, Cao Anh Nhi (27 tuổi, xã Di Linh, Lâm Đồng) thức giấc khi ánh nắng đầu ngày vừa chạm ngõ. Cô nhẹ tay kéo rèm, mở cửa sổ, để làn gió mát mang theo bầu không khí trong lành ùa vào căn phòng nhỏ.

Không còi xe, không khói bụi, cũng chẳng có những hồi chuông báo thức dồn dập thúc ép phải bật dậy cho kịp giờ làm. Nhi đứng yên vài giây, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên lan tỏa.

Khoảnh khắc ấy tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng với Nhi, đó từng là một “xa xỉ”. Nhiều năm trước, khi còn tất bật giữa nhịp sống hối hả ở TPHCM.

Từ bỏ lương 20-30 triệu đồng về quê

Cách đây 8 năm, Cao Anh Nhi rời quê lên TPHCM học tập. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định ở lại thành phố để lập nghiệp. Với vốn kiến thức tích lũy cùng sự siêng năng, Nhi nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một công ty nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn giáo dục, sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng.

Thế nhưng, đi cùng mức lương ấy là guồng quay công việc không ngơi nghỉ. Áp lực chỉ tiêu khiến cô gần như cuốn trọn thời gian cho công việc. Mỗi ngày, cô di chuyển từ phòng trọ đến nơi làm việc mất gần một tiếng đồng hồ trong cảnh kẹt xe triền miên.

“Có những hôm về tới nhà đã 19-20h, ăn cơm xong lại tiếp tục mở máy làm việc, 23-0h mới đi ngủ. Sống một mình giữa thành phố đông đúc nhưng rất cô đơn”, Nhi chia sẻ.

Sau đại dịch Covid-19, sức khỏe của Nhi suy giảm rõ rệt. Những cơn mệt mỏi kéo dài, tinh thần thường xuyên căng thẳng, quay cuồng trong công việc không ngơi nghỉ, nhưng số tiền tích lũy chẳng đáng là bao so với mức chi tiêu, sinh hoạt đắt đỏ nơi đô thị. Sau nhiều đêm trăn trở, Nhi quyết định viết đơn xin nghỉ việc.

Áp lực với cuộc sống đô thị, sức khoẻ giảm sút, Nhi quyết định về quê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nhiều đồng nghiệp tỏ ra bất ngờ khi biết tôi nghỉ việc, bởi ở TPHCM không phải ai cũng dễ dàng có được công việc với mức thu nhập 20-30 triệu đồng mỗi tháng”, Nhi chia sẻ.

Cô gái cho biết, quyết định ấy không đến trong một sớm một chiều. Trước khi đưa ra lựa chọn rời thành phố, Nhi mất nhiều ngày suy nghĩ, cân nhắc và bàn bạc kỹ lưỡng với bạn trai, đang sinh sống, làm việc tại TPHCM. May mắn, cả hai có chung quan điểm và mong muốn về một cuộc sống chậm hơn, cân bằng hơn.

Nỗi lo lớn nhất của Anh Nhi khi “bỏ phố về quê” là cơ hội việc làm ít, thu nhập thấp hơn so với thành phố. Thế nhưng, sau tất cả, cô vẫn chọn đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu.

“Công việc có thể kiếm cả đời, nhưng ba mẹ thì không biết còn ở gần mình được bao lâu. Cả hai chúng tôi đều mong muốn được sống gần bố mẹ, sau này khi lập gia đình, con cái sẽ có một tuổi thơ đủ đầy tình thân”, Nhi tâm sự.

Ngày Nhi trở về quê, bố mẹ lo lắng về công việc của cô, tuy nhiên không giấu được niềm vui khi được sống gần con gái sau nhiều năm xa cách.

“Tôi chia sẻ về những mệt mỏi của mình với bố mẹ, và cả hai ông bà đều ủng hộ quyết định của tôi”, Nhi cho hay.

Cuộc sống lương 7 triệu đồng ở quê

Trở về quê một thời gian, khi chứng kiến căn nhà hơn 20 năm tuổi của gia đình ngày càng xuống cấp, Nhi quyết định mang số tiền vốn tính dùng để kinh doanh, sửa sang nhà lại để bố mẹ có cuộc sống thuận tiện, an toàn hơn.

Ngôi nhà cũ thường xuyên bị thấm nước mỗi khi mưa lớn, không có trần la phông nên mùa hè nóng bức, sinh hoạt của cả gia đình gặp nhiều bất tiện. Từng nghĩ đến việc xây nhà mới, nhưng điều kiện tài chính chưa cho phép, Nhi lựa chọn phương án cải tạo căn nhà cũ.

“Khi tôi nói về quê và sửa lại nhà, ba mẹ không đồng ý vì sợ con tốn kém. Nhưng khi nghe đến việc tôi cần một căn nhà khang trang hơn để lập gia đình thì bố mẹ đồng ý ngay”, Nhi nói.

Trở về quê Nhi có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai 3 tuổi, dù lương giảm đi 2/3 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi sửa nhà cho bố mẹ, Nhi cùng bạn trai tiến tới hôn nhân. Hiện, hai vợ chồng sinh sống cùng bố mẹ Nhi và có một cậu con trai 3 tuổi.

Cuộc sống ở quê của Anh Nhi thay đổi hoàn toàn so với những ngày bận rộn nơi thành phố. Cô xin được một công việc mới với mức lương 7 triệu đồng/tháng, thấp hơn rất nhiều so với thu nhập trước đây. Tuy nhiên, theo Nhi, chi phí sinh hoạt ở quê không cao nên khoản thu nhập này vẫn đủ để gia đình trang trải cuộc sống.

“Ở Sài Gòn lương cao nhưng cũng không dư được bao nhiêu. Đánh đổi thu nhập để đổi lấy sức khỏe, năng lượng tích cực và sự bình an, mình thấy hoàn toàn xứng đáng”, Nhi chia sẻ.

Thời gian đầu trở về quê, cô không tránh khỏi những khó khăn vì nguồn tài chính hạn hẹp. Song Nhi học cách chi tiêu tiết kiệm, hạn chế mua sắm online những món đồ không thật sự cần thiết.

"Tôi đi chợ quê theo ngày, giá rẻ, đồ ăn tươi ngon, không còn cảnh phải mua đồ bỏ đầy tủ lạnh", Nhi nói.

Điều khiến cô cảm nhận rõ nhất là nhịp sống chậm lại. Không còn những hồi chuông tin nhắn công việc dồn dập, không phải dậy sớm lo kẹt xe, cũng không còn áp lực deadline nối tiếp từ tuần này sang tháng khác.

Về quê con trai Nhi được sống trong môi trường trong lành, có ông bà chăm sóc, sức khoẻ tốt hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi sáng 6h, Nhi thức dậy dành thời gian tập thể dục hoặc thiền, sau đó đưa con đi ăn sáng rồi đến trường. Buổi chiều, nếu tan làm sớm, cô tự tay đón con; những hôm bận rộn, ông bà sẽ thay con cháu. 18h cả gia đình quây quần bên mâm cơm tối, 21h đi ngủ.

Vào những ngày nghỉ, cô đưa con đi chơi, thăm họ hàng, dự đám giỗ, đám cưới của làng xóm. “Bà con ở quê mộc mạc, gần gũi, cảm giác rất bình yên”, Nhi nói.

Con trai của Nhi lớn lên ở quê từ nhỏ nên có nhiều cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, hạn chế ti vi và điện thoại, không khí trong lành nên sức khoẻ cũng tốt hơn. Chi phí học mẫu giáo không cao, giáo viên đều là người địa phương, tạo cảm giác gần gũi và yên tâm cho gia đình.

“Bây giờ mình có gia đình, con cái, sức khỏe tốt hơn, tinh thần nhẹ nhàng và có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Công việc lương chưa cao nhưng không sao, tiền có thể kiếm cả đời”, Anh Nhi nói, ánh lên sự bình thản của một người đã tìm được nơi mình thực sự thuộc về.