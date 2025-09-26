Ngắm tuyến đường tiên phong mở làn ưu tiên cho xe đạp đầu tiên ở TPHCM

TPHCM sẽ triển khai dự án cải tạo, tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên trục đường Mai Chí Thọ từ ngày 1/10, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Đây là nỗ lực nhằm khuyến khích giao thông xanh và nâng cao an toàn cho người đi xe đạp.

Tuyến đường dành riêng cho xe đạp sẽ có 2 chiều, mỗi chiều rộng 2m, được thi công trên phần vỉa hè hiện hữu của đại lộ Mai Chí Thọ. Các đoạn qua cầu sẽ thu hẹp còn 1,5m.

Đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 (khu vực giáp chung cư The Sun Avenue) sẽ có làn ưu tiên xe đạp với tổng mức đầu tư 12,7 tỷ đồng, chiều dài khoảng 5,8km, bề rộng 20m, được thiết kế với vận tốc khai thác 20km/h.

Với vỉa hè rộng rãi trên đại lộ Mai Chí Thọ, thành phố sẽ bố trí làn đường ưu tiên cho xe đạp song song với lối đi bộ. Làn xe đạp này được thiết kế tách biệt hoàn toàn, không ảnh hưởng đến phần đường hiện hữu dành cho ô tô và xe máy.

Sau khi đấu thầu dự án, các đơn vị sẽ lắp đặt biển báo, kẻ vạch sơn làn riêng cho xe đạp, tách biệt với làn ô tô và xe máy.

Dọc theo tuyến Mai Chí Thọ sẽ kết nối với 5 trạm - bãi đỗ xe gồm: Trạm 1 - BMW Sala, Trạm 2 - Bến xe khách đường dài (chiều từ KĐT Sala về KDC The Sun Avenue), Trạm 3 - Bến xe khách đường dài (chiều từ KDC The Sun Avenue về KĐT Sala), Trạm 4 - New City và Trạm 5 - Avenue.

Các trạm dừng này sẽ kết nối với điểm trung chuyển hành khách và các trạm chờ xe buýt hiện có, góp phần tăng cường liên kết giao thông công cộng và giúp người dân tiếp cận thuận tiện hơn với làn ưu tiên xe đạp sau khi đưa vào khai thác.

Theo ghi nhận của Dân trí trong giờ cao điểm, người đi xe đạp len lỏi trong dòng xe máy ken đặc, phải nghiêng mình luồn lách giữa khói bụi, tiếng còi và dòng người hối hả. Anh Minh Đức (29 tuổi) chia sẻ: “Mỗi lần thắng gấp, mỗi lần nép vào lề để nhường đường là thêm một lần căng thẳng, mệt mỏi, sợ va quẹt. Tôi mong tuyến ưu tiên xe đạp này hoàn thành, sẽ giúp cho cộng đồng sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển chính thuận lợi và an toàn hơn”.

Ở một số đoạn hướng Khu đô thị Sala về Khu dân cư The Sun Avenue, phần làn đường phía trong xuống cấp, mặt đường gồ ghề với nhiều ổ gà khiến người đi xe đạp phải chậm lại, lách qua từng “chướng ngại vật” để tránh va chạm.

Ở hướng ngược lại, nhiều đoạn vỉa hè bị bóc dỡ, cây xanh mới trồng còn chống nẹp, vật liệu ngổn ngang.

Đây là các khu vực nằm trong dự án cải tạo, chuẩn bị cho việc hình thành làn đường ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ.

Đến năm 2026, TPHCM sẽ mở rộng làn ưu tiên xe đạp trên trục Mai Chí Thọ với hai đoạn mới: từ Nguyễn Cơ Thạch đến công viên bờ sông Sài Gòn (1,4 km/chiều) và từ nút giao D1 - Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối ga metro An Phú (2,5 km/chiều).

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, khi hoàn thiện, hệ thống này sẽ liên kết các khu dân cư lớn với công viên, ga metro…, hình thành hành lang di chuyển xanh cho người dân.

Đại lộ Mai Chí Thọ hiện dài hơn 6,3km, được xem là trục giao thông “xương sống” ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Tuyến đường có quy mô từ 10 đến 14 làn xe, kéo dài từ hầm vượt sông Sài Gòn đến nút giao Cát Lái, tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp.

Sơ đồ làn đường ưu tiên cho xe đạp dọc đại lộ Mai Chí Thọ (Ảnh: UTMC).

Phối cảnh làn đường dành riêng cho xe đạp dọc đại lộ Mai Chí Thọ (Ảnh: UTMC).