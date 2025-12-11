Thủ tướng Đức: Ukraine đã gửi Mỹ đề xuất về nhượng bộ lãnh thổ

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: AFP).

"Đề xuất chủ yếu liên quan đến câu hỏi Ukraine sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ lãnh thổ nào", Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 11/12 cho biết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, cuối cùng "Tổng thống Ukraine và người dân Ukraine phải trả lời câu hỏi đó”.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Merz nói rằng "sẽ là một sai lầm nếu ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận một nền hòa bình mà người dân của ông ấy sẽ không chấp nhận sau 4 năm xung đột”.

Ông cho biết, đề xuất về những nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine sẵn sàng thực hiện để chấm dứt cuộc chiến với Nga được gửi đi sau khi ông và các lãnh đạo châu Âu khác điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Quả thực chúng tôi đã có một cuộc trao đổi rất chi tiết với Tổng thống Mỹ vào chiều qua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và tôi, chúng tôi đã thảo luận về việc tiến trình này sẽ diễn ra như thế nào trong những ngày tới. Chúng tôi đề nghị dành cuối tuần để hoàn tất các tài liệu cùng với chính phủ Mỹ", ông Merz nói.

"Đã có một đề xuất và chúng tôi trình bày nó vào chiều hôm qua. Câu hỏi quan trọng nhất là Ukraine sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ lãnh thổ nào... Sau cuộc điện với Tổng thống Mỹ, tôi nghĩ ông ấy sẵn sàng cùng chúng tôi đi theo con đường này, vì ông ấy biết rằng lợi ích của châu Âu cũng cần được lắng nghe. Chúng tôi đã làm rõ điều đó với ông ấy trong cuộc trao đổi ngày hôm qua”, ông cho biết thêm.

Ông khẳng định cuộc trao đổi "mang tính xây dựng, trong đó lập trường của cả 2 bên đã trở nên rõ ràng và sự tôn trọng lẫn nhau đã được thể hiện”.

Ông Merz nhấn mạnh 3 mục tiêu trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, trong đó đầu tiên là "một lệnh ngừng bắn nhằm cuối cùng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine".

"Thứ hai, lệnh ngừng bắn này phải được bảo đảm bằng các cam kết pháp lý và vật chất mạnh mẽ. Thứ ba, bất kỳ giải pháp đàm phán nào cũng phải bảo vệ lợi ích an ninh của châu Âu, và không thể đánh đổi bằng sự thống nhất của NATO và Liên minh châu Âu”, ông nêu rõ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tỏ ra sốt ruột với Ukraine và các đồng minh Pháp, Anh và Đức.

Ông Trump tiết lộ đã có những "lời lẽ gay gắt" trong cuộc điện đàm với 3 nhà lãnh đạo châu Âu này.

Hiện chưa rõ nội dung đề xuất đã chỉnh sửa của Ukraine, nhưng theo nguồn tin của Axios đề xuất phản hồi này gồm các ý tưởng mới nhằm giải quyết những vấn đề gây tranh cãi như tương lai của các vùng lãnh thổ và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.