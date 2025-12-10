Cận cảnh tàu tuần dương USS Robert Smalls của Hải quân Mỹ

Từ ngày 8 đến 11/12, Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA 7) và tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) với gần 2.300 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy nhóm tác chiến viễn chinh số 7 của Hải quân Mỹ làm Trưởng đoàn thực hiện chuyến thăm hữu nghị tại thành phố Đà Nẵng.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls từ biển Đông tiến vào vịnh Đà Nẵng và cập cảng lúc 15h30 ngày 8/12.

Tàu USS Robert Smalls (CG-62) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Con tàu được đưa vào hoạt động năm 1989. Tàu có chiều dài hơn 174m, rộng hơn 16m. Lượng giãn nước 9.450 tấn, tổng công suất thiết kế 80.000 mã lực.

Trong sáng 10/12, Hải quân Mỹ phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức chuyến đưa khách gồm các phóng viên trong nước, quốc tế lên thăm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62).

Trước và sau khi đặt chân lên tàu, đoàn khách đều được phổ biến quy định chung của buổi tham quan, luôn đi theo người dẫn đoàn và tuân thủ nghiêm ngặt quy định trên tàu.

Buồng điều khiển trên tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62). Tại đây, có 3 sĩ quan luôn túc trực, 3-6 quân nhân thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng của tàu. Hệ thống này được sử dụng rộng rãi trên nhiều biên đội Hải quân trên thế giới.

Hệ thống MK-45 trên tàu, có thể bắn 16-20 loạt pháo trong vòng khoảng 1 phút.

Pháo tầm gần MK-15 được trang bị trên tàu.

Trực thăng HSM-77 Saberhawks có chức năng săn tàu ngầm trên biển.

Có 9 năm kinh nghiệm làm phi công thực hiện nhiệm vụ trên tàu, một sĩ quan cho biết tùy vào quá trình thực hiện nhiệm vụ máy bay sẽ cất cánh trong các khoảng thời gian kéo dài khác nhau.

Buồng lái và khoang kỹ thuật của trực thăng HSM-77 Saberhawks. Ngoài nhiệm vụ săn tàu ngầm, trực thăng cũng có thể dùng để cứu hộ khẩn cấp.

Máy bay có thể gấp gọn để đưa vào kho. Hiện tại trên tàu USS Robert Smalls (CG-62) có 2 trực thăng HSM-77 Saberhawks.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, cho biết năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Mỹ tại thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023.

Đây là chuyến thăm cuối cùng của Hải quân Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, sẽ còn một số hoạt động khác sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm 30 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

"Năm nay rất tuyệt vời để chúng ta nhìn lại những thành tựu trong suốt 30 năm chặng đường Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. Từ đó khẳng định cam kết mạnh mẽ quan hệ song phương của hai nước", ông Marc Knapper nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm thành phố Đà Nẵng, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu USS Robert Smalls (CG-62) đã đến giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng vào ngày 9/12.

Sáng 10/12, do ảnh hưởng của thời tiết, nhóm thủy thủ tàu USS Robert Smalls (CG-62) không thể đến tham gia giao lưu với các trẻ em tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng (Làng Hy Vọng).

Các nhân viên của Văn phòng tùy viên Quân sự của Đại sứ quán Mỹ tại thành phố Hà Nội và nhân viên của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM đã thay mặt các thủy thủ tàu đến sơn sửa lại nhà sinh hoạt của Làng Hy Vọng.