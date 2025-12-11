Không nhường đường cho người đi bộ, gây tai nạn làm 2 người tử vong

Ngày 11/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Tân Hương cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 13h42 cùng ngày, tại Km 1957+250 quốc lộ 1 đoạn qua ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, xe máy do Lê Hồng T. (SN 2000) điều khiển từ hướng Trung Lương đi Long An đã va chạm với ông Nguyễn Văn H. (SN 1960) đang đi bộ qua đường.

Hậu quả cả ông H. và T. đều tử vong tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu xác định do T. điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định, không nhường cho người đi bộ tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ nên xảy ra tai nạn.