Binh sĩ Ukraine thừa nhận đà tiến "không thể ngăn chặn" của Nga ở Donbass

Một binh sĩ Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Nhóm lực lượng Miền Đông của Ukraine thông báo rằng Kiev đã đẩy lùi khoảng 50 đợt tấn công của Nga trên hướng Pokrovsk trong ngày qua. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine ở khu vực Myrnohrad lân cận cho biết tình hình ở mặt trận này ngày càng trở nên thách thức.

Pokrovsk và Myrnohrad là nơi diễn ra các trận chiến ác liệt nhất giữa quân Moscow và Kiev cho đến nay, nơi Nga đã triển khai đơn vị Rubikon tinh nhuệ, các đơn vị xung kích và sử dụng hàng chục tên lửa phóng từ trên không để nhằm vào các mục tiêu Ukraine.

Khoảng 170.000 binh sĩ Nga đang tập trung tại đoạn tiền tuyến này. Theo Ukraine, Nga đã kiểm soát 80% Pokrovsk dù Moscow trước đó tuyên bố đã giành được toàn bộ khu vực.

Ukraine cho biết họ vẫn đang kiểm soát 13km² ở phần phía bắc của Pokrovsk và tìm cách phản công.

Tuy nhiên, ở khu vực Myrnohrad, tình hình đang trở nên rất khó khăn. Lối ra khỏi Myrnohrad qua một hành lang đã trở nên nguy hiểm hơn trong những tuần gần đây.

Lần cuối cùng Ukraine luân chuyển quân tại đây cùng với trang bị là cuối tháng 11, và đến đầu tháng 12 chỉ có vài người rời đi được bằng đường bộ.

Vào tháng 11, có một nỗ lực khác qua Rodynske, nhưng cả ba phương tiện của Ukraine đều bị Nga chặn được.

“Một lượng lực lượng Nga đông đảo đã được điều động tới đây. Họ ở khắp mọi nơi, và không thể ngăn họ lại. Hậu cần đã bị chặn”, một sĩ quan Thủy quân lục chiến của Ukraine chiến đấu tại hướng Pokrovsk thừa nhận.

Tình hình mặt trận (Ảnh: ISW).

Do tuyến đường tới Myrnohrad qua Pokrovsk không còn khả dụng vì phần lớn thành phố nằm dưới sự kiểm soát của đối phương, nên quân đồn trú Ukraine buộc phải sử dụng các con đường qua 2 làng nhỏ là Rivne và Svitlye. Nga cũng đang kiểm soát một phần Rivne. Do đó, hành lang rời khỏi Myrnohrad đã trở nên nguy hiểm hơn nữa.

Lực lượng Nga đang tiến công dồn dập vào vùng ngoại ô đông nam Pokrovsk, sử dụng các đơn vị thiết giáp, cơ giới và xe máy. Theo phía Ukraine, Nga đang tận dụng thời tiết xấu có nhiều sương mù để tiến lên.

Hậu cần vẫn là thách thức, do đó các hoạt động đang được tiến hành nhằm mở rộng các hành lang tiếp tế tại Myrnohrad để bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị và sơ tán người bị thương, theo Nhóm Lực lượng Miền Đông của Ukraine.

Theo các chuyên gia, Ukraine đã bắt đầu xây dựng thêm các tuyến phòng thủ mới ở phía sau Pokrovsk nên các hệ thống này sẽ khó sụp đổ theo dây chuyền ở Donetsk. Tuy nhiên, việc thành phố này thất thủ có thể làm suy yếu vị thế của Kiev trên bàn đàm phán vào một thời điểm nhạy cảm khi Mỹ đang thúc giục 2 bên nhanh chóng ngừng bắn.

Ngôn từ của ông Trump về Ukraine trong tuần này trở nên cứng rắn hơn khi ông nói với Politico rằng Nga đang nắm thế thượng phong trong chiến sự và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải bắt đầu “chấp nhận một số điều”.

Theo các chuyên gia, từ Pokrovsk, Nga có khả năng sẽ tìm cách bao vây các “thành phố pháo đài” Sloviansk và Kramatorsk ở phía đông bắc và sử dụng địa hình cao để phóng UAV đi xa hơn.