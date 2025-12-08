Tàu đổ bộ Tripoli của Mỹ mang siêu máy bay tàng hình F-35B vào thăm Đà Nẵng

Chiều 8/12, theo dự kiến đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu đổ bộ lớp America USS Tripoli (LHA 7) và tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62) sẽ đến thành phố Đà Nẵng để bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố này.

Theo ghi nhận lúc 14h30 tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62) từ biển Đông tiến vào vịnh và cập cảng lúc 15h30.

Tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls đã vào vịnh Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chuyến thăm kéo dài từ ngày 8 đến 11/12.

Lễ chào đón đoàn sẽ được chính quyền thành phố Đà Nẵng và các ngành chức năng tổ chức tại cảng Tiên Sa vào chiều cùng ngày.

Đoàn thủy thủ trên tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (Ảnh: Tiến Tuấn).

USS Tripoli (LHA 7) là tàu tấn công đổ bộ lớp America thứ hai của Mỹ. Tàu lớp “America” này có chiều dài 257,3m, rộng 32,3m, lượng giãn nước 44.971 tấn và đạt vận tốc tối đa 25 hải lý/h nhờ động cơ Diezen - tuốc bin khí.

Còn tàu USS Robert Smalls (CG-62) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Con tàu được đưa vào hoạt động năm 1989, ban đầu có tên là USS Chancellorsville. Tháng 3/2023, tàu được đổi tên thành Robert Smalls.

Tàu tuần dương lớp Ticonderoga cập cảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vào lúc 16h30 phút, tàu đổ bộ Tripoli cũng đã vào tới Vịnh Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tàu Tripoli (LHA-7) lớp America của Hải quân Mỹ, là chiếc đầu tiên trong lớp "America" của Mỹ, được thiết kế để thay thế các tàu đổ bộ lớp "Tarawa". Tàu có khả năng thực hiện đa dạng nhiệm vụ trên biển, bao gồm cả cứu hộ cứu nạn. Với thiết kế "mặt boong thông suốt" thế hệ mới, "America" sở hữu mặt boong và không gian hầm ngầm chứa máy bay được mở rộng đáng kể. Số lượng thiết bị sửa chữa và linh kiện thay thế máy bay cũng được tăng cường, cùng với lượng dự trữ nhiên liệu hàng không lên tới 3.400 tấn, gấp đôi so với các tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp hiện có.

Thuỷ thủ tàu Tripoli xếp hàng trên boong tàu làm nghi thức chào khi tàu tiến vào vịnh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đặc biệt, tàu Tripoli có khả năng mang tới 38 máy bay các loại, trong đó có máy bay tàng hình hiện đại F-35B (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó vào tháng 6/2023, tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62) cũng cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng) trong chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam.

Hay vào tháng 3/2018 tàu sân bay USS Carl Vinson và tháng 3/2022 tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ cũng có chuyến thăm Đà Nẵng.