Vịnh Xanh - “Ốc đảo thượng lưu” hút giới nhà giàu

Nơi riêng tư được nâng thành đặc quyền

Trong thế giới của những người có tiềm lực tài chính và vị thế xã hội, sự riêng tư luôn là thước đo của đẳng cấp. Những cộng đồng danh giá như Beverly Hills Gateway hay Indian Creek tại Mỹ, Sentosa (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai)… được xem là “ốc đảo thượng lưu” bởi khả năng mang đến vùng sống biệt lập, an toàn.

Ở phía Đông Hà Nội, Vịnh Xanh đang xây dựng chuẩn mực tương tự ngay giữa lòng “thành phố biển” Ocean City. Được phát triển theo mô hình compound cao cấp, phân khu áp dụng hệ thống an ninh đa lớp 24/7, vận hành chuẩn mực để bảo toàn sự bình yên cho cư dân. Trong thang giá trị của giới tinh hoa, sự an tâm luôn ở vị trí đầu bảng, và Vịnh Xanh trao trọn điều đó như một lời cam kết.

Vịnh Xanh mang đến thế giới riêng tư và yên bình, tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ chốn thị thành (Ảnh: CĐT).

Bước qua cổng Vịnh Xanh, cư dân bước vào một chuẩn sống tách biệt, nơi nhịp độ đô thị được thay bằng sự tĩnh lặng đặc trưng của các compound cao cấp. Không gian xanh, sạch, theo chuẩn wellness, mật độ cư trú được tiết giảm và sự ổn định trong vận hành tạo nên môi trường sống mà cộng đồng thượng lưu tìm kiếm: riêng tư, cân bằng và phục hồi.

Những căn biệt thự phong cách Địa Trung Hải tại đây được thiết kế theo triết lý “sống cùng thiên nhiên” với ánh sáng tràn ngập, gió biển len lỏi và sự liên kết mượt mà giữa không gian trong - ngoài. Chúng không phô trương mà tinh tế và sang trọng theo cách khiến bất kỳ ai ghé ngang cũng phải trầm trồ về đẳng cấp sống của chủ sở hữu.

Tại Vịnh Xanh, mỗi ngày là một kỳ nghỉ (Ảnh: CĐT).

Tâm điểm trải nghiệm của Vịnh Xanh là cụm đảo tiện ích Caribbean Bay, gồm đảo hồ bơi, đảo thể thao ngoài trời và đảo BBQ VIP. Đây được là một “resort thu nhỏ” dành riêng cho cộng đồng cư dân, nơi chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao hiện hữu trong từng khoảnh khắc.

Tại đảo hồ bơi, mặt nước xanh ngọc trải dài giữa những rặng dừa và ghế tắm nắng mang đến cảm giác như đang tận hưởng kỳ nghỉ tại vùng Caribbean. Trẻ em vui đùa dưới làn nước mát, người lớn thảnh thơi đọc sách hoặc thả mình trên những phao nổi để tận hưởng gió biển.

Đảo thể thao ngoài trời là điểm hẹn của những cư dân ưa vận động, với các hoạt động từ yoga, thiền sáng trên thảm cỏ đến chạy bộ... Không khí trong lành, mặt nước lấp lánh ánh nắng và lối cảnh quan được chăm chút kỹ lưỡng khiến mọi bài tập trở thành trải nghiệm truyền cảm hứng.

Trong khi đó, đảo BBQ VIP là nơi của những buổi tụ họp gia đình và bạn bè, của các bữa tiệc ngoài trời được tổ chức bên mặt nước, ánh đèn ấm áp phản chiếu trên hồ tạo nên khung cảnh lãng mạn và giàu cảm xúc. Những khoảnh khắc sum vầy tại Caribbean Bay là điều làm hoàn chỉnh phong cách sống nghỉ dưỡng cao cấp tại Vịnh Xanh.

Nơi nhịp sống phồn hoa chỉ cách vài bước chân

Tại Vịnh Xanh, sự riêng tư không phải để ngăn cách thế giới bên ngoài, mà để chăm sóc thế giới bên trong. Trong vùng an toàn được chăm chút đến từng chi tiết, cư dân được tận hưởng đặc quyền sống giữa thiên nhiên nhưng không đánh mất bất kỳ tiện nghi hiện đại nào.

Chỉ vài bước chân rời khỏi mái hiên bình yên, cư dân đã có thể hòa mình vào nhịp sống phồn hoa của Ocean City. Từ vũ trụ giải trí Grand World, bộ đôi “thiên đường biển” VinWonders, biển hồ Crystal Lagoon đến hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực mang phong vị quốc tế như Little Hong Kong rực rỡ, Làng Sake trẻ trung hay Kinh đô Ánh sáng phồn hoa… mỗi điểm đến đều mở ra những trải nghiệm khác biệt.

Đặc biệt, hệ sinh thái dịch vụ "all-in-one" (tất cả trong một) của Vingroup cho phép cư dân tiếp cận mọi tiện ích thiết yếu chỉ trong vài phút di chuyển: Vincom Mega Mall với nhịp sống mua sắm thời thượng, Vinmec theo chuẩn y tế quốc tế, Vinschool nơi trẻ được học tập trong môi trường khai phóng tương lai. Sự kết nối này biến Vịnh Xanh trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đề cao đời sống tiện nghi mà vẫn muốn một chốn sống thật sự an yên.

Cư dân Vịnh Xanh dễ dàng hòa mình vào nhịp sống sôi động của Ocean City (Ảnh: CĐT).

“Điều tôi thích ở Vịnh Xanh là sự cân bằng hiếm có: bước ra ngoài là cả một đô thị biển sôi động và tiện nghi, nhưng chỉ cần trở về nhà, mọi thứ lập tức trở nên bình yên như trong lòng một ốc đảo. Nếu mỗi ngày đều có thể bắt đầu như một kỳ nghỉ và kết thúc trong sự an yên thì đó là điều tôi muốn dành cho gia đình mình”, chị Thanh Hà, một doanh nhân trẻ, kể về quyết định lựa chọn Vịnh Xanh của mình.

Những chia sẻ như vậy phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét của giới thành đạt: tìm một nơi đủ gần để tận hưởng mọi tiện nghi, nhưng đủ xa để giữ gìn sự bình yên nội tại. Vịnh Xanh là lời hồi đáp trọn vẹn cho giấc mơ sống sang giữa thiên nhiên mà không “đánh rơi” nhịp sống hiện đại.