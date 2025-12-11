Vụ đứt cáp ngầm khiến Phú Quốc mất điện: Nhà thầu ứng 2,4 tỷ đồng sửa chữa

Chiều 11/12, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, thông tin nhà thầu thi công tác động tới tuyến cáp ngầm khiến đảo Phú Quốc mất điện diện rộng, đã ứng trước 2,4 tỷ đồng để khắc phục sự cố.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự cố nói trên.

Tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc gặp trục trặc làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của hơn 30.000 hộ dân và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch (Ảnh: Hoàng Duật).

Trước đó, Dân trí đã đưa tin đã thông tin, vào lúc 13h15 ngày 29/11, tuyến cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc xảy ra sự cố gây mất điện diện rộng trên đảo Phú Quốc. Sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động kinh doanh du lịch của khoảng 30.000 hộ gia đình và nhiều doanh nghiệp.

Đến ngày 5/12, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, khôi phục cung cấp điện tại Phú Quốc.

Sau khi cấp điện trở lại, Công ty Điện lực An Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan sửa chữa đoạn cáp bị sự cố, hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu.

Nguyên nhân ban đầu khiến tuyến cáp này gặp sự cố được xác định là do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng Thuận Thành KG, đơn vị thi công Dự án Đường trục ven biển vào trung tâm Hà Tiên, ép cọc thép vi phạm hành lang an toàn làm hỏng tuyến cáp.