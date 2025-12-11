Quảng Ngãi trình Thủ tướng việc doanh nghiệp muốn đầu tư làm đường cao tốc

Ngày 11/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hình thức, phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Ngãi làm chủ quản thực hiện. Dự án có chiều dài khoảng 136km, tổng vốn đầu tư 44.355 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Đèo Violắc nằm trên quốc lộ 24 nối khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với các xã phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ) (Ảnh: Quốc Triều).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, một nhà đầu tư đã đề xuất được tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Nhà đầu tư này muốn tham gia xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen. Đoạn này dài khoảng 82km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 25.100 tỷ đồng. Nhà đầu tư cam kết tự huy động 100% vốn, thanh toán bằng quỹ đất. Thời gian thực hiện đoạn này từ năm 2025 đến năm 2029.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất nêu trên của nhà đầu tư phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thống nhất chủ trương thực hiện dự án theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh hình thức từ đầu tư công sang đối tác công tư, loại hợp đồng BT đối với dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen. Đồng thời giao tỉnh này làm chủ quản thực hiện đoạn Măng Đen đến Đắk Hà (điểm cuối tuyến).

Đoạn Măng Đen - Đắk Hà sẽ sử dụng vốn đầu tư công. Đoạn này có chiều dài khoảng 54km, tổng mức đầu tư khoảng 18.900 tỷ đồng.