Phát hiện xe khách chở hàng quá tải trọng hơn 200%

Tối 11/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 11h cùng ngày, Tổ công tác của Đội 3 Cục CSGT thực hiện nhiệm vụ tại km259 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, đã phát hiện anh V.H.Q. (SN 1983, trú tại Đắk Lắk) điều khiển ô tô khách mang BKS 47H-006.xx di chuyển từ bến xe Giáp Bát (TP Hà Nội) về bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, có biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát kiểm tra chiếc xe vi phạm (Ảnh: Cục CSGT).

Dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên khoang chở khách và dưới hầm xe có dấu hiệu vi phạm: Chở hàng hóa trên khoang chở hành khách; chở hàng hóa vượt quá tải trọng thiết kế của xe. Cụ thể, xe khách đã chở hàng vượt quá tải trọng gần 215%.

Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý tài xế và chủ xe vi phạm.