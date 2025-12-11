Phát hiện xe khách chở hàng quá tải trọng hơn 200%
(Dân trí) - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Q. điều khiển xe khách nhưng trên khoang chở khách và dưới hầm xe chở hàng hóa vượt quá tải trọng gần 215%.
Tối 11/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 11h cùng ngày, Tổ công tác của Đội 3 Cục CSGT thực hiện nhiệm vụ tại km259 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, đã phát hiện anh V.H.Q. (SN 1983, trú tại Đắk Lắk) điều khiển ô tô khách mang BKS 47H-006.xx di chuyển từ bến xe Giáp Bát (TP Hà Nội) về bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, có biểu hiện nghi vấn.
Dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên khoang chở khách và dưới hầm xe có dấu hiệu vi phạm: Chở hàng hóa trên khoang chở hành khách; chở hàng hóa vượt quá tải trọng thiết kế của xe. Cụ thể, xe khách đã chở hàng vượt quá tải trọng gần 215%.
Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý tài xế và chủ xe vi phạm.
Cục CSGT đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện kế hoạch xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến cao tốc.
Việc kiểm tra tập trung tại các điểm đầu, điểm cuối tuyến cao tốc, trạm thu phí và các khu vực ra, vào đường cao tốc, thực hiện 24/24 giờ.
Ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã kiểm soát 1.036 xe, lập biên bản 109 trường hợp vi phạm (64 lái xe, 45 chủ phương tiện), trừ điểm giấy phép lái xe 31 trường hợp, tước phù hiệu 28 trường hợp, tạm giữ phương tiện 3 trường hợp, xác định 1 xe hợp đồng trá hình.