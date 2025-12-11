Cảnh sát lặn tìm người bỏ lại xe máy, nghi nhảy cầu Bình Lợi ở TPHCM

Đến hơn 18h ngày 11/12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bình Lợi.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo người dân, khoảng 15h cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy lên cầu Bình Lợi. Tại đây, ông này bỏ lại xe rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn.

“Lúc đó tôi nghe tiếng hô hoán có người nhảy cầu nên chạy ra xem. Khi đến nơi, chiếc xe máy vẫn còn dựng trên cầu nhưng không thấy người đàn ông đâu”, một nhân chứng cho biết.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ dùng cano chuyên dụng tổ chức tìm kiếm và lặn dò khu vực dưới cầu để tìm nạn nhân.