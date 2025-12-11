Hàn Quốc - Campuchia phối hợp đột kích trung tâm lừa đảo, bắt 51 nghi phạm

Cảnh sát Hàn Quốc - Campuchia bắt giữ các nghi phạm (Ảnh: Yonhap).

Theo thông báo ngày 10/12 của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA), lực lượng cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia đã bắt giữ 51 người Hàn Quốc vì bị nghi liên quan đến các hoạt động lừa đảo và giải cứu một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đã bị giam giữ và tra tấn trong cuộc đột kích hôm 9/12 tại Sihanoukville.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc ở Campuchia, như các vụ lừa đảo trực tuyến, sau vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc bị dụ dỗ đến một trung tâm lừa đảo ở quốc gia Đông Nam Á này vào tháng 8, rồi sau đó bị tra tấn dẫn đến tử vong.

Cuộc truy quét tuần này diễn ra sau khi lực lượng đặc nhiệm chung Hàn Quốc - Campuchia nhận được báo cáo vào ngày 4/12 rằng một nam thanh niên Hàn Quốc ở độ tuổi 20 đang bị giam giữ. Chiến dịch chung bao gồm các sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc, các đặc vụ Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), cùng khoảng 100 đặc nhiệm Campuchia.

Cơ quan cảnh sát của hai nước gần đây đã thống nhất các quy trình nhằm nhanh chóng điều động sĩ quan trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.

“Ngoài việc bảo vệ công dân Hàn Quốc ở nước ngoài cho đến việc triệt phá một tổ chức tội phạm lớn, chiến dịch này là một nhiệm vụ cứu hộ và bắt giữ quy mô lớn chung giữa cảnh sát hai nước trong khuôn khổ Lực lượng Đặc nhiệm Chung Hàn Quốc - Campuchia”, NPA cho biết.