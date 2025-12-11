Thực hư chuyện cá sấu xuất hiện trên kênh ở Cần Thơ

Ngày 11/12, Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ cho biết đã làm rõ thông tin giả mạo lan truyền trên mạng xã hội về việc cá sấu xuất hiện ở xã Phú Hữu.

Bài đăng bịa đặt về sự xuất hiện của cá sấu khiến dư luận hoang mang (Ảnh: Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ).

Trước đó, một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Hữu Thành đã đăng tải hình ảnh cho rằng tại khu vực cầu kênh xáng Nàng Mau, ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu xuất hiện cá sấu nặng 300-500kg.

Thông tin thất thiệt này nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, gây tâm lý hoang mang cho người dân sinh sống ven tuyến kênh.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, Công an xã Phú Hữu đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập thông tin từ người dân.

Công an cũng xác định hình ảnh được sử dụng trong bài đăng được lấy từ một nguồn không rõ ràng, không xác định được nơi chụp và hoàn toàn không phải tại kênh xáng Nàng Mau.

Ông Nguyễn Văn Tuân (Trưởng ban nhân dân ấp Đông Lợi A) khẳng định, địa phương không ghi nhận trường hợp người dân nào báo tin nhìn thấy cá sấu, không phát hiện dấu vết hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến động vật hoang dã tại khu vực kênh.

Từ những căn cứ trên, Công an xã Phú Hữu kết luận tin đồn "cá sấu 300-500kg xuất hiện" là hoàn toàn bịa đặt, gây hoang mang và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Theo điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời cần thông báo ngay cho chính quyền hoặc công an địa phương khi phát hiện các vấn đề bất thường.