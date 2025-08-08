Nhật Bản lần đầu vận hành tiêm kích F-35B

Ba máy bay chiến đấu tàng hình F-35B tại căn cứ Không quân Nyutabaru ở tỉnh Miyazaki, Nhật Bản hôm 7/8 (Ảnh: Nikkei).

Các các tiêm kích F-35B đã đến Căn cứ Không quân Nyutabaru của Lực lượng Phòng vệ Trên không tại tỉnh Miyazaki, sau khi Nhật Bản nhận bàn giao 3 chiếc F-35B đầu tiên từ Mỹ. Các tiêm kích hạ cánh thẳng đứng sẽ hoạt động trên tàu sân bay trực thăng cải tiến Izumo và Kaga.

Là sản phẩm của nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, F-35B - phiên bản được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ - có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng và có thể hoạt động từ các tàu nhỏ hơn tàu sân bay cỡ lớn.

Nhật Bản có kế hoạch biên chế một phi đội gồm 42 tiêm kích F-35B. Bộ Quốc phòng đã phân bổ khoảng 22 tỷ yên (149 triệu USD) cho mỗi chiếc để mua sắm trong ngân sách của tài khóa này.

Nhật Bản dự kiến sở hữu tổng cộng 147 chiếc F-35A và F-35B.

Các máy bay chiến đấu này đã được Nhật Bản lên kế hoạch triển khai trong tài khóa trước, nhưng sau đó bị chậm giao hàng do nâng cấp phần mềm.

Nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, năm 2018, Nhật Bản đã bắt đầu cải tiến các tàu khu trục lớp Izumo để có thể tiếp nhận máy bay chiến đấu F-35B. Trước đây, các tàu chiến này chỉ có thể chở trực thăng.

Việc cải tiến các tàu khu trục sẽ tiếp tục, bao gồm việc sơn phủ lớp sơn có thể chịu được nhiệt độ của động cơ máy bay chiến đấu. Hình dạng mũi tàu cũng sẽ được thay đổi để tạo điều kiện cho máy bay F-35B cất và hạ cánh. Một số cải tiến đã được hoàn thành.