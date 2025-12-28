Chăm con riêng của vợ như con ruột, không ngờ vợ vẫn qua lại với chồng cũ

Tôi và vợ đều là những người đã qua một lần đổ vỡ. Người ta hay gọi hoàn cảnh của chúng tôi là “rổ rá cạp lại”. Nghe thì chua chát nhưng lại rất đúng. Tôi có một cô con gái riêng, con sống với mẹ.

Tôi vẫn chu cấp đầy đủ, vẫn đều đặn thăm nom, làm tròn trách nhiệm của một người cha. Vì con là con gái, còn nhỏ nên ở với vợ cũ là hợp lý, chứ thực lòng nếu được, tôi cũng sẵn sàng nhận nuôi con.

Còn người vợ thứ hai này của tôi có một cậu con trai riêng. Khi đến với nhau, chúng tôi thống nhất rất rõ ràng: Con riêng không phải là gánh nặng, càng không phải rào cản. Con của ai cũng là máu mủ, là sinh mệnh cần được yêu thương.

Con trai riêng của vợ sống cùng vợ chồng tôi. Vì là con trai, tôi nghĩ mình càng phải để ý nhiều hơn. Tôi dạy con học, kèm con từng nét chữ, đưa đón đi học, dạy đá bóng, dạy cách cư xử với người lớn, với phụ nữ...

Tôi chưa từng coi thằng bé là “con riêng”. Trong đầu tôi lúc đó rất đơn giản: Mình đã lấy người này, thì mình có trách nhiệm làm chỗ dựa cho con của cô ấy. Chúng tôi chưa có con chung. Tôi cũng không vội. Tôi nghĩ, cứ sống tử tế với nhau, con cái rồi sẽ đến.

Tôi tưởng xây lại gia đình sau đổ vỡ, ai ngờ vợ vẫn ngủ với chồng cũ vì “hợp chuyện đó” (Ảnh minh họa: Sina).

Cuộc sống vợ chồng nhìn bề ngoài khá yên ổn. Không quá mặn nồng nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt. Tôi vẫn tin mình đang có một gia đình đúng nghĩa. Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ theo cách mà tôi không bao giờ nghĩ tới.

Hôm đó, tôi quên chìa khóa nhà, điện thoại gọi cho vợ thì hết pin. Theo lịch, hôm ấy vợ đưa con sang nhà bố ruột của thằng bé chơi. Nghĩ đơn giản, tôi đánh liều sang đó đón vợ con về, tiện thể chào hỏi một câu.

Cánh cửa mở ra và thứ tôi nhìn thấy là cảnh mà đến giờ nghĩ lại, tim vẫn đau nhói. Vợ tôi và chồng cũ của cô ấy đang ở trong phòng không phải tư thế của hai người chỉ “đón con”, áo quần còn vương vãi khắp căn nhà nhỏ.

Con trai của họ thì được gửi sang nhà ông bà nội chứ cũng chẳng có mặt ở đó. Mọi thứ quá rõ ràng. Không còn gì để biện minh. Tôi đứng chết lặng. Không gào lên, không đánh ghen, chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt. Có lẽ hai người họ cũng không bao giờ ngờ có ngày tôi lại xuất hiện ở đó như thế này.

Về nhà, tôi yêu cầu nói chuyện thẳng thắn. Không vòng vo. Không né tránh. Vợ tôi không khóc, cũng không chối. Cô ấy chỉ nói một câu khiến tôi gần như sụp đổ hoàn toàn: “Em với anh ấy… hợp chuyện đó hơn”. Chỉ một câu thôi. Nhẹ bẫng. Nhưng nó đập nát mọi thứ tôi đã cố gắng xây dựng.

Sau đó, tôi mới biết thêm nhiều thứ. Chồng cũ của vợ chơi bời, cờ bạc, nợ nần chồng chất, dính tới xã hội đen. Cô ấy không chịu nổi cảnh bị đòi nợ, bị đe dọa nên ly hôn. Một phần để thoát thân, một phần để tìm cho con một cuộc sống ổn định hơn.

Và tôi - hóa ra - là lựa chọn an toàn.

Một người đàn ông lành tính, có công việc ổn định, không cờ bạc, không nợ nần, sẵn sàng chăm sóc cả con riêng của cô ấy. Một bến đỗ đủ yên ổn để cô ấy trú chân, nhưng trái tim cô ấy thì chưa bao giờ rời khỏi người cũ. Tôi không biết mình đau vì bị phản bội, hay đau vì nhận ra mình chỉ là phương án thay thế.

Tôi từng nghĩ, tình nghĩa vợ chồng, sự tử tế, trách nhiệm với con cái sẽ khiến người ta gắn bó. Nhưng hóa ra, có những thứ như cảm xúc, bản năng, sự hấp dẫn… không thể cưỡng lại bằng đạo lý.

Điều khiến tôi cay đắng nhất là tôi không chỉ mất vợ, mà còn mất cả niềm tin vào chính mình. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã thiếu điều gì? Hay đơn giản là tôi quá tốt, nên không đủ “đàn ông” theo cách cô ấy cần?

Tôi đã một lần đổ vỡ, nên nỗi sợ ly hôn với tôi là thật. Tôi không muốn lại thêm một lần gia đình tan nát, thêm một lần con cái tổn thương. Nhưng nếu tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân mà mình chỉ là cái phao, là người gánh vác trách nhiệm thay cho kẻ khác, thì tôi có đang tự lừa dối bản thân?

Giờ đây, tôi đứng giữa hai lựa chọn đều đau đớn: Một là chấp nhận sự thật, tiếp tục cuộc hôn nhân này với vết rạn không bao giờ lành. Hai là buông tay, dù biết sẽ thêm một lần thất bại, thêm một lần cô độc và người đời chắc chắn sẽ cười nhạo tôi.

Mà không lẽ tôi lại đi thanh minh rằng vợ tôi thích ngủ với chồng cũ hơn nên tôi ly hôn? Thật nhục nhã, ê chề làm sao. Tôi nên làm gì để không biến mình thành kẻ thua cuộc trong chính cuộc đời mình?