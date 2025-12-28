Xử lý người phụ nữ báo tin giả bị mất trộm nhiều nhẫn vàng, tiền mặt

Ngày 28/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Công an xã Tân Hưng (tỉnh Cà Mau) vừa xử lý một trường hợp báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức.

Công an làm việc với bà Đ. (Ảnh: Cổng TT Công an Cà Mau).

Trước đó ngày 22/12, Công an xã Tân Hưng nhận tin báo của bà H.T.Đ. (46 tuổi) về việc bị mất trộm 4 nhẫn vàng (loại 24K, 18K) trọng lượng 9 chỉ và tiền mặt khoảng 180 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã đến hiện trường để xác minh vụ việc. Qua các biện pháp nghiệp vụ, bà Đ. thừa nhận bịa đặt sự việc bị mất trộm tài sản.

Công an xã Tân Hưng đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ. về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không báo tin giả, không cung cấp thông tin sai sự thật; chỉ phản ánh vụ việc chính xác đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.