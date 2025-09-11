Theo chân CSGT xuyên đêm ghi hình, xử lý tài xế ô tô "hổ vồ" ở Hà Nội

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 10/9, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác tuần tra lưu động kết hợp lập chốt cứng... nhằm xử lý các trường hợp lái xe tải, xe bồn vi phạm trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội.

Theo cảnh sát, vào buổi đêm, nhiều tài xế xe tải sử dụng chiêu che, dán, làm mờ biển số, thậm chí tháo biển số để chạy ẩu, né phạt nguội khi vi phạm giao thông. Ngoài ra, còn một số tài xế lắp thêm còi hơi, đèn chiếu sáng gây mất an toàn giao thông và "ô nhiễm tiếng ồn" ban đêm.

Đáng chú ý, cảnh sát còn kết hợp cả lực lượng hóa trang dùng máy quay để ghi hình, sau đó sử dụng bộ đàm nhằm báo các trường hợp vi phạm cho cán bộ tại chốt cứng dừng xe, xử lý.

Lúc 21h30, trong quá trình tuần tra lưu động, cảnh sát hóa trang phát hiện xe bồn mang BKS 29C-870.xx do tài xế T.X.L. (SN 1983, quê Phú Thọ) điều khiển nhưng biển số phía sau xe đã bị mờ, không thể quan sát.

Chiếc xe bồn có biển số mờ không thể quan sát.

Tuy nhiên khi trình bày với CSGT, tài xế L. thản nhiên ngụy biện: "Xe bồn trộn bê tông thì làm sao mà sạch được". Tài xế này sau đó đã nhanh tay dùng giẻ lau rồi lau lại biển số ô tô. Tổ công tác đã nhắc nhở, yêu cầu tài xế L. chú ý làm sạch biển số xe khi di chuyển trên đường.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe bồn BKS 29C-848.xx, do lái xe N.H.K. (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội) sử dụng còi liên tục. Với vi phạm này, tài xế K. sẽ bị tổ công tác phạt 900.000 đồng.

Khi bị tổ công tác lập biên bản xử phạt, nhiều tài xế lấy lý do "không để ý", "do chủ giao xe sẵn như vậy"... để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.

Đáng chú ý, có những tài xế lắp thêm đèn chiếu trên xe tải nhưng lại quên bật đèn xe.

Hay như chiếc xe tải Howo mang BKS 29K-182.xx, không hiểu lý do gì mà bùn đất lại bám dính đúng biển kiểm soát cả phía trước và phía sau xe. Khi bị cảnh sát dừng xe xử lý thì tài xế xe tải lấy lý do "đi đường bẩn nên bùn dính vào biển số".

Theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình làm việc từ 21h đến hơn 23h cùng ngày, tổ công tác đã kiểm tra, xử lý 5 trường hợp xe tải, xe bồn vi phạm.

Ngoài các trường hợp vi phạm lỗi còi, đèn, hay biển số bị mờ, cảnh sát còn lập biên bản một trường hợp chở hàng quá trọng tải, đó là tài xế C.C.T. (SN 1998, quê Hưng Yên), chở quá 20,3%. Với vi phạm này, tài xế T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Khắc Bốn, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, nhằm xử lý nghiêm tình trạng các tài xế xe tải vi phạm giao thông như: lắp, độ đèn chiếu sáng, hú còi liên tục trong khu dân cư, chở hàng quá trọng tải, che, dán biển số... đơn vị này đã lập các tổ công tác hoá trang, kết hợp với chốt cứng trên nhiều tuyến đường địa bàn quản lý.

"Trong khung giờ ban đêm, nhiều lái xe tải sử dụng chiêu che, dán biển số, thậm chí tháo biển số để vi phạm giao thông... né phạt nguội. Để xử lý nghiêm tình trạng này, chúng tôi sử dụng máy quay, trang thiết bị nghiệp vụ để tuần tra lưu động, hình ảnh vi phạm của tài xế sẽ được ghi lại nhằm lấy căn cứ để xử phạt, tránh tình trạng tài xế chối cãi", Trung tá Bốn chia sẻ.