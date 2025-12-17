Xem cách CSGT truy vết xe vi phạm qua camera AI

Ngày 17/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết từ ngày 13/12, Công an Hà Nội chính thức vận hành hệ thống 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Xem camera AI truy vết xe vi phạm (Video: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát, dữ liệu từ hệ thống camera AI được lưu trữ trên nhiều máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Nhờ đó, mạng lưới camera không chỉ ghi nhận vi phạm theo thời gian thực mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, kiểm tra và xác định các hành vi, hoạt động của phương tiện đã diễn ra trước đó.

Một trường hợp xe máy vượt đèn đỏ (bìa trái) bị camera AI phát hiện. Qua truy vết dữ liệu, CSGT còn phát hiện tài xế xe máy này từng chở người khác ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Lực lượng chức năng lấy dẫn chứng, một trường hợp ô tô biển số 30K-970.xx vượt đèn đỏ tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ (phường Tây Hồ) ngày 16/12. Qua sơ đồ mô phỏng, CSGT tiếp tục truy ra xe này còn mắc lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường trên lộ trình di chuyển.

Hay trường hợp xe máy biển số 17B7-555.xx bị hệ thống camera AI bắt lỗi vượt đèn đỏ tại nút giao Đào Tấn - Bưởi ngày 15/12. Khi truy vết thời gian di chuyển của chiếc xe máy này, cảnh sát còn phát hiện vào ngày 2/12, tài xế xe máy đã chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm tại một nút giao khác.

Bên trong trung tâm "đầu não" của hệ thống 1.837 camera AI tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách cho biết thêm, với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ được hệ thống camera AI tự động phát hiện, trích xuất hình ảnh và gửi về trung tâm chỉ huy để rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.