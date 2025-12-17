Gần 2.000 camera AI phát hiện 352 trường hợp vượt đèn đỏ trong 3 ngày

Ngày 17/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12 đến ngày 16/12), 1.837 camera AI được lắp đặt tại Hà Nội đã phát hiện 393 trường hợp vi phạm, trong đó có 125 ô tô và 268 xe máy.

Một lái xe máy vượt đèn đỏ bị camera AI ghi nhận (Ảnh: Ngọc Tiến).

Cụ thể, trong số gần 400 trường hợp vi phạm có tới 352 trường hợp vượt đèn đỏ (87 ô tô, 265 xe máy).

Ngoài ra, camera AI còn phát hiện 5 trường hợp không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường, 1 ô tô đi ngược chiều, 3 xe máy chở quá số người quy định, 21 ô tô dừng xe tại nơi có biển cấm dừng và 11 ô tô đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, đỗ xe.

Theo cảnh sát, qua đánh giá bước đầu, hệ thống camera AI vận hành ổn định, hiệu quả; số lượng vi phạm được ghi nhận tăng rõ rệt so với phương thức tuần tra, kiểm soát truyền thống và cao hơn so với thời điểm trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ngoài ra, hình ảnh trích xuất từ camera AI có độ phân giải cao, thể hiện rõ biển số, thời gian và hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, lập hồ sơ xử phạt nguội, bảo đảm tính chính xác, khách quan và thuyết phục.

Nhà chức trách cho hay, trong giai đoạn đầu vận hành hệ thống camera AI, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông.