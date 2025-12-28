Cử tri đề nghị Hà Nội cho biết lộ trình cụ thể đối với việc cấm xe xăng

Cử tri xã Quang Minh, Hà Nội mới đây đã có phản ánh về việc, trong bối cảnh Việt Nam đang định hướng hạn chế các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe xăng, xe dầu) tại các đô thị lớn, nhằm bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, việc triển khai cần bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội cho biết lộ trình cụ thể để thực hiện chủ trương này trên địa bàn thành phố.

Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội trả lời, hiện nay, UBND thành phố đang giao Sở Xây dựng xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố về một số chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội để triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Hà Nội sẽ có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự thảo Nghị quyết đang đề cập các chính sách như: Chính sách hỗ trợ tài chính; chính sách về phí, lệ phí, giá dịch vụ; biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường; biện pháp tăng giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch; chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.

Nghị quyết sau khi được thông qua, ban hành, tổ chức thực hiện sẽ góp phần thực hiện định hướng của Trung ương về hạn chế các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe xăng, xe dầu) vào nội thành thành phố nhằm bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.