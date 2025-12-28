Philips ra mắt mẫu két sắt Valis có giá lên tới 600 triệu đồng

Với mức giá lên đến 600 triệu đồng, Valis không chỉ là giải pháp lưu trữ tài sản mà còn là biểu tượng của sự tinh tế, công nghệ đỉnh cao và thiết kế xa hoa từ những vật liệu cao cấp nhất.

Két sắt Philips Valis: Két sắt cao cấp cho giới thượng lưu

Điểm nhấn nổi bật khiến Valis trở nên khác biệt chính là mở khóa cửa bằng nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay (Palm Vein). Khác với dấu vân tay hay mã số vẫn có thể nhìn thấy, cấu trúc mạch máu bên dưới da là một dấu ấn sinh trắc học duy nhất, không thể quan sát bằng mắt thường và gần như không thể giả mạo.

Két sắt Philips Valis mở bằng công nghệ nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay (Ảnh: Philips).

Chỉ với thao tác đưa tay lên trước cảm biến, Valis nhận diện ngay lập tức, loại bỏ mọi nguy cơ lộ mã số, thất lạc chìa hay giả mạo thông tin. Điều này quan trọng với những tài sản giá trị cao như trang sức, đồng hồ cơ hay giấy tờ quan trọng, nơi mỗi sai sót trong bảo mật đều có thể dẫn đến rủi ro đáng kể.

Philips Valis không chỉ là một chiếc két sắt mà còn là một sản phẩm nội thất cao cấp, nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Bên trong lớp vỏ thép nguyên khối được trang bị chốt tròn đúc đặc dày 32mm, khoang chứa được bọc da microfiber mềm mại, bền bỉ và chống ẩm.

Hệ thống ray giảm chấn thế hệ mới giúp việc đóng mở diễn ra êm ái, gần như không phát ra âm thanh, mang đến cảm giác tinh tế trong từng thao tác. Bề mặt két được phủ lớp chống bám vân tay công nghệ mới VF, giữ vẻ sáng bóng và luôn mới mẻ theo thời gian.

Nội thất sang trọng với hệ thống hộp xoay đồng hồ cao cấp (Ảnh: Philips).

Bảng điều khiển cảm ứng ẩn, chỉ sáng lên khi người dùng tiến lại gần, tạo hiệu ứng tương tác nhẹ nhàng, thể hiện triết lý thiết kế cao cấp mà Philips luôn theo đuổi.

Các phiên bản Valis Pro và Valis Max còn nâng tầm trải nghiệm với 4 đến 8 hộp xoay đồng hồ cơ, biến khoang chứa thành một phòng trưng bày gọn gàng, mô phỏng chuyển động tự nhiên của cổ tay để duy trì năng lượng ổn định cho đồng hồ cơ và bảo vệ cơ chế vận hành bên trong.

Valis được sản xuất ở nhiều hạng cân khác nhau để phù hợp với nhu cầu đa dạng: từ 92kg, 113kg, 163kg, 254kg đến 358kg (dung lượng lưu trữ lớn) với hai lựa chọn màu sắc: xám hiện đại hoặc vàng sang trọng, dễ dàng hòa hợp với nội thất từ cổ điển đến đương đại.

Kiểm soát két sắt Philips Valis từ xa với ứng dụng di động (Ảnh: Philips).

Két sắt thông minh Philips Valis được trang bị công nghệ quản lý từ xa. Khi kết nối với ứng dụng di động, chủ nhân có thể giám sát tình trạng két sắt, nhận cảnh báo ngay lập tức khi có tác động bất thường, kiểm tra lịch sử mở két và phân quyền truy cập một cách linh hoạt.

Nhờ những tính năng ưu việt, Valis trở thành chiếc két sắt giúp bảo vệ tài sản, mang lại sự an tâm cho chủ nhân.

Mua két sắt Philips Valis tại SSEHOME

SSEHOME là nhà phân phối độc quyền két sắt Philips tại Việt Nam, đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn quốc tế về chất lượng, dịch vụ và hậu mãi. Là đối tác chiến lược của Philips nhiều năm, SSEHOME sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên chuyên sâu, sẵn sàng hỗ trợ lắp đặt và tùy chỉnh theo nhu cầu từng khách hàng.

SSEHOME sở hữu hệ thống kho hàng 3.000m² tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, giúp giao hàng nhanh, kiểm soát chất lượng tốt và mang lại trải nghiệm tối ưu.

Hệ thống kho hàng lên tới 3.000m2 mỗi miền của SSEHOME (Ảnh: SSEHOME).

Sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu lỗi nhà sản xuất, cùng hỗ trợ kỹ thuật trọn đời - khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của SSEHOME với người tiêu dùng.

Vị thế của SSEHOME còn được chứng minh qua nhiều dự án lớn như Lancaster Legacy, Doji Hải Phòng…

Philips Valis không chỉ là két sắt để cất giữ tài sản, mà còn là sản phẩm biểu trưng cho của sự sang trọng, an toàn và công nghệ hiện đại. Với sự phân phối của SSEHOME - đơn vị có khả năng cung ứng và kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án cao cấp - Philips Valis trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho giới thượng lưu Việt Nam.

