Theo truyền thông Pháp, nguyên nhân tử vong hiện chưa được công bố. Đại diện Tổ chức Bảo vệ Động vật Brigitte Bardot, ông Bruno Jacquelin, cho biết hiện gia đình chưa công bố kế hoạch tổ chức tang lễ và lễ tưởng niệm. Trước đó một tháng, minh tinh Pháp từng phải nhập viện vì lý do sức khỏe.

Huyền thoại điện ảnh Pháp Brigitte Bardot qua đời ở tuổi 91 (Ảnh: News).

Sự ra đi của Brigitte Bardot đã gây xúc động mạnh trong giới chính trị và nghệ thuật quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi bà là “một huyền thoại của thế kỷ, người đã chạm tới trái tim những người yêu điện ảnh và những ai quan tâm đến bảo vệ động vật”, đồng thời khẳng định di sản của Bardot vượt xa khuôn khổ màn bạc.

Brigitte Bardot (SN 1934) trong một gia đình giàu có tại Paris (Pháp). Thuở nhỏ, bà là một đứa trẻ nhút nhát, kín đáo và được đào tạo múa ba lê cổ điển.

Năm 14 tuổi, Bardot được một người bạn của gia đình phát hiện và đưa lên trang bìa tạp chí thời trang danh tiếng Elle. Bà từng mô tả tuổi thơ của mình là “khó khăn” và tiết lộ cha bà có kỷ luật nghiêm khắc, đôi khi trừng phạt bà bằng roi ngựa.

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, Bardot nhanh chóng bước chân vào điện ảnh và trở thành hiện tượng toàn cầu sau bộ phim And God Created Woman (1956), do người chồng khi đó - đạo diễn Roger Vadim - thực hiện. Tác phẩm thành công vang dội về doanh thu và đưa Bardot lên hàng siêu sao quốc tế.

Brigitte Bardot được xem là ngôi sao điện ảnh và biểu tượng sắc đẹp của nước Pháp (Ảnh: News).

Vẻ đẹp gợi cảm với mái tóc vàng bù xù, cái bĩu môi đặc trưng cùng vóc dáng quyến rũ khiến bà trở thành biểu tượng gợi cảm của thập niên 1950-1960. Dù tài năng diễn xuất đôi khi bị lu mờ bởi ngoại hình bốc lửa, Bardot vẫn được ghi nhận là người góp phần thay đổi cách điện ảnh nhìn nhận và khắc họa hình ảnh phụ nữ trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập niên, Bardot tham gia gần 50 bộ phim, trở thành một trong những biểu tượng văn hóa lớn nhất của nước Pháp. Sức ảnh hưởng của bà lớn đến mức năm 1969, hình ảnh của Bardot được chọn làm biểu tượng quốc gia Pháp, xuất hiện trên tượng Marianne, tem bưu chính và tiền xu.

Năm 1985, bà được trao Huân chương Danh dự - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Pháp. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bardot bất ngờ rút lui khỏi điện ảnh vào năm 1973, ở tuổi 39, để toàn tâm cho hoạt động bảo vệ động vật.

Brigitte Bardot sống kín tiếng những năm tháng cuối đời (Ảnh: Instagram).

Năm 1986, bà thành lập Quỹ Brigitte Bardot, tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh chống săn bắt và ngược đãi động vật. Bardot tham gia nhiều chiến dịch gây tiếng vang, từ phản đối săn bắt hải cẩu đến thúc đẩy các đạo luật bảo vệ động vật tại Pháp và châu Âu.

Bên cạnh những đóng góp nghệ thuật và xã hội, Brigitte Bardot cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Bà từng nhiều lần bị xử phạt vì các phát ngôn liên quan tới chính trị, khiến hình ảnh của bà luôn song hành giữa sự tôn vinh và chỉ trích.

Năm 2018, trong bối cảnh phong trào #MeToo (phong trào chống lại bạo lực và quấy rối tình dục tại công sở) lan rộng, Bardot gây tranh luận khi cho rằng nhiều diễn viên lên tiếng về quấy rối tình dục trong ngành điện ảnh là “đạo đức giả” và “lố bịch”. Bà khẳng định bản thân chưa từng là nạn nhân của quấy rối và cho rằng việc được khen ngợi ngoại hình là điều “quyến rũ”.

Về đời tư, huyền thoại điện ảnh Pháp trải qua 4 cuộc hôn nhân. Năm 1959, bà kết hôn lần 2 với nam diễn viên Jacques Charrier và có con trai nhưng chia tay 3 năm sau.

Cuộc hôn nhân thứ 3 của Brigitte là với triệu phú người Đức Gunter Sach kéo dài từ năm 1966 đến năm 1969. Bà kết hôn với người chồng thứ 4 - Bernard d'Omarl - một nhà chính trị từ năm 1992.