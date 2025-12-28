TPHCM miễn phí vé xe buýt, metro dịp Tết Dương lịch 2026

Ngày 28/12, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho biết, dịp Tết Dương lịch 2026, dự báo nhu cầu đi lại của người dân đến các điểm vui chơi, di tích lịch sử, bến xe liên tỉnh sẽ tăng, nhất là khu vực trung tâm.

Trong ngày 1/1/2026, trung tâm triển khai chương trình miễn vé cho hành khách trên 106 tuyến buýt có trợ giá (tạm ngưng 2 tuyến: 50 và 52 do phục vụ chủ yếu học sinh, sinh viên).

Hành khách sẽ được miễn phí đi metro vào ngày 1/1/2026 (Ảnh: An Huy).

Chương trình nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế xe cá nhân, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường. Hoạt động còn có sự đồng hành của các công ty tư nhân vận hành xe buýt trên các tuyến không trợ giá do đơn vị khai thác.

Cùng ngày, hành khách sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cũng được miễn vé. Bên cạnh đó, metro số 1 sẽ tăng thêm 52 lượt tàu so với ngày trước đó và kéo dài thời gian phục vụ đến 23h ngày 1/1/2026.

Các tuyến xe buýt kết nối từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ gồm: 20 (Bến Thành - Nhà Bè), 77 (Đồng Hòa - Cần Thạnh), 90 (Phà Bình Khánh - Cần Thạnh) và 75 (Sài Gòn - Cần Giờ) được giữ nguyên thông số hoạt động do nhu cầu đi lại dự báo ổn định.

Đối với nhóm tuyến buýt kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các bến xe khách liên tỉnh, trung tâm yêu cầu các đơn vị vận tải bảo đảm vận hành đúng thông số, biểu đồ chạy xe đã được Sở Xây dựng phê duyệt, đồng thời tăng cường giải tỏa hành khách vào các thời điểm cao điểm.