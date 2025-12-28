Buôn pháo nổ dịp cận Tết, 2 người bị bắt ở TPHCM

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang củng cố hồ sơ để xử lý Lâm Minh Phương (SN 1986, ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 24/12, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, kiểm tra đột xuất căn nhà tại ấp 30 (xã Xuân Thới Sơn). Cơ quan chức năng đã phát hiện Lâm Minh Phương tàng trữ 8 hộp pháo nổ, loại 49 ống phóng.

Bước đầu, đối tượng khai mua số pháo trên của một người qua mạng xã hội. Phương có ý định rao bán lại số pháo để kiếm lời.

Đối tượng Lâm Minh Phương (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng ngày, Công an xã Xuân Thới Sơn và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc đang lái xe máy chở theo 12 hộp pháo nổ, loại 49 ống phóng, trên đường Trần Văn Mười.

Phúc khai đã mua 18 hộp pháo nổ qua mạng xã hội với giá 680.000 đồng/hộp, nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Qua 2 vụ việc trên, Công an xã Xuân Thới Sơn khuyến cáo người dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.