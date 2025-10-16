Mưa lớn gây ngập ở Bắc Nha Trang, nhiều ô tô chết máy

Hơn 4h ngày 16/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị ngập sâu từ 40cm đến 90cm. Trong ảnh là đường Thoại Ngọc Hầu (phường Bắc Nha Trang), nơi nhiều người phải đi bộ để di chuyển qua khu vực ngập.

Hai ô tô tải khi di chuyển qua điểm ngập tại ngã tư Thoại Ngọc Hầu - Điện Biên Phủ (phường Bắc Nha Trang) bị chết máy, phải dừng giữa đường.

Một người phụ nữ đưa con đi học vào buổi sáng bị “mắc kẹt” bởi dòng nước lớn trên đường Điện Biên Phủ. Sau hơn 1 giờ chờ nước rút bất thành, chị phải tắt máy, dắt xe quay về nhà.

“Khi đưa con đi học, đoạn này ngập chừng 30cm nên mình cố đi qua. Đến trường, mình đợi nước rút để về, nhưng càng đợi nước càng cao, đành tắt máy dắt xe đi bộ”, chị nói.

Một ô tô nằm bất động giữa dòng nước lớn tại góc đường Thoại Ngọc Hầu.

Một số người chủ động dừng xe tại khu vực cao ráo gần chung cư Bình Phú 2 (phường Bắc Nha Trang) để tránh nước ngập, chờ mưa ngớt mới di chuyển tiếp.

Dù nước dâng cao, nhiều người vẫn “liều mình” cho xe băng qua đoạn ngập, tiềm ẩn nguy cơ chết máy hoặc tai nạn.

Một xe khách khác cũng cố vượt qua đoạn nước sâu trên đường Điện Biên Phủ, nhưng không may bị chết máy.

“Tôi tưởng đoạn này nước không sâu, nên cố chạy qua, ai ngờ ngập nặng quá, xe chết máy giữa đường. Hành khách đã xuống hết, giờ tôi ở lại trông xe và đồ đạc”, ông An, tài xế chiếc xe bị chết máy, cho biết.

Gần 500m đường Điện Biên Phủ, đoạn trước Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, vắng người qua lại do nước ngập sâu.

Lo nước tràn vào nhà, nhiều hộ dân đã dựng tấm chắn trước cửa.