Người phụ nữ ngồi trong chợ bị ô tô khách cán qua

Ngày 15/10, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, tại chợ Đầm (phường Nha Trang) đã xảy ra vụ ô tô khách cán qua một người phụ nữ, khiến nạn nhân bị thương nặng ở chân.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào sáng 13/10, lúc này ông C.Đ.T. (32 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô khách biển số 50H-365.xx, di chuyển từ hướng đường Phan Bội Châu đến chợ Đầm.

Ô tô khách cán qua người phụ nữ ngồi trong chợ gây thương tích (Video: Tuấn Trần).

Khi phương tiện rẽ vào khuôn viên phía trước chợ Đầm, ô tô đã tông, cán qua người bà T. (57 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) đang ngồi tại đây. Cú va chạm khiến bà T. bị thương nặng ở chân phải và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài xế T. âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Thông qua việc khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera hành trình của ô tô khách, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế T. không chú ý quan sát.

Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.