Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ven đường sắt

Tối 15/10, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang cho biết địa phương đang thông báo tìm kiếm cha mẹ, người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, vừa được người dân phát hiện và cứu giúp kịp thời.

Trước đó, khoảng 4h cùng ngày, bà Trần Thị Ngọc Anh (trú tại phường Tây Nha Trang) đi tập thể dục nghe tiếng trẻ khóc bất thường gần khu vực đường sắt ở nơi bà đang cư trú.

Bé gái được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Phương Trang).

Đến kiểm tra, bà Anh phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc áo thun, còn nguyên dây rốn, nằm gần hàng rào chắn sát đường sắt.

Ngay sau đó, bà Anh cùng người dân địa phương đã đưa bé đến trạm y tế để được chăm sóc. Các y, bác sĩ tại đây đã cắt dây rốn, sưởi ấm và kiểm tra sức khỏe cho bé.

Theo Trạm Y tế Vĩnh Hiệp, bé gái nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định. Sau khi sơ cứu ban đầu, bé được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục theo dõi và chăm sóc tốt hơn.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang cho biết, nếu không tìm được người thân của bé, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.