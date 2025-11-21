Lũ rút, bò chết, thóc mọc mầm, nhà tan hoang

Rạng sáng 19/11, bà Trần Thị Nhi (xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) bất lực nhìn đồ đạc bị nước lũ nhấn chìm. Cả nhà trèo lên căn gác nhỏ trú ẩn.

Nhà cửa tan hoang sau đêm lũ kinh hoàng (Video: Quốc Triều - Trung Thi).

Suốt 2 ngày, địa bàn xã Tuy An Tây ngập sâu 4m, nhiều ngôi nhà chỉ còn phần nóc nhô lên mặt nước. Lũ rút, bà Nhi leo từ căn gác áp mái xuống đất, nhìn quanh trong nhà tất cả tài sản đã tan hoang. Ngoài sân, con bò cái sắp đẻ trị giá 30 triệu đồng của bà đã chết từ bao giờ.

“Bò chết, đồ đạc hư hỏng, lúa ướt hết. Con bò trị giá 30 triệu đồng mà giờ phải năn nỉ mới có người đến chở đi tiêu hủy giúp”, bà Nhi nói.

Cách nhà bà Nhi không xa, ông Trần Đình Thủy (54 tuổi) thẫn thờ nhìn hiên nhà đổ sập, hàng chục bao lúa ngập trong lớp bùn non.

Ông Hưng mở từng miệng bao kiểm tra, bàn tay bạc phếch, nhăn nheo vì ngâm nước lụt run lên khi hốt từng nắm lúa đã nhú mầm.

Ông nói rằng cuộc đời mình đã từng nghe nhiều đợt lũ lịch sử, nhưng có lẽ khó có đợt lũ nào sánh bằng đợt lũ ngày 19/11. Cơn lũ cuốn trôi bao mồ hôi, công sức của vợ chồng ông.

“Cơn bão số 13 vừa qua đã thổi bay mái hiên, tôi vừa dựng lại làm nơi để lúa, giờ cũng bị lũ giật sập. Nước ngập lút nóc, cha tôi ngồi trên mái nhà run lên vì lạnh và sợ. Nhà cửa giờ tan hoang, tài sản không còn gì”, ông Nhi nói rồi cặm cụi nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau cơn lũ dữ.

Trưa 21/11, nhiều con đường vào các khu dân cư của xã Tuy An Bắc vẫn còn ngập sâu, nước chảy xiết. Một số nơi vẫn còn bị cô lập, người dân muốn trở về nhà nhưng buộc phải quay đầu.

Nhìn con đường vào xóm Trũng (xã Tuy An Bắc) ngập sâu, bà Bùi Thị Mười có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định vượt dòng nước đến nhà em gái.

Nhà em gái bà Mười nằm ở xóm Trũng. Đêm lũ về, vợ chồng em gái bà đang ở bệnh viện, căn nhà bị bỏ mặc cho nước lũ hoành hành. Lũ vừa rút, bà tất tả chạy đến nhà em. Trong nhà, bùn non ngập đến mắc cá chân, tất cả đồ đạc bị ngâm trong nước.

Bà nghe người dân quanh đó kể, xóm Trũng ngập lút nóc, tài sản phần hư hỏng, phần bị cuốn trôi. Heo, bò chết gần hết. Hai người dân thiệt mạng vì bị lật thuyền.

Nhiều người dân ở xã Tuy An Tây, Tuy An Bắc nhặt nhạnh tài sản rồi bật khóc vì thiệt hại quá lớn.

Ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, cho biết đợt mưa lũ vừa qua làm 5 người dân trên địa bàn thiệt mạng. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng vũ trang hỗ trợ chôn cất nạn nhân. Đối với các hộ gia đình bị lũ cô lập, chính quyền đã tiếp cận, cung cấp nước uống và thực phẩm nhằm bảo đảm không để người dân thiếu đói.

Theo ông Hân, hầu hết gia súc, gia cầm của người dân tại địa phương đã bị lũ cuốn trôi hoặc chết. Địa phương đang thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện việc chôn lấp, tiêu hủy theo quy định.

Cũng theo lãnh đạo xã Tuy An Bắc, 100 cán bộ, chiến sĩ quân đội đang trên đường đến địa phương để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.