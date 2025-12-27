Vụ cháy 4 người tử vong: Hai lần đập tường mở lối vào cứu các nạn nhân

Dùng búa tạ phá tường cứu người

Ngày 27/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng thiết bị điện nước khiến 4 người trong một gia đình tử vong xảy ra tại xã Hòa Phú.

Nạn nhân là vợ chồng anh H.K.D. (35 tuổi), chị T.T.T.N. (28 tuổi) cùng 2 con trai là cháu H.B.H. (8 tuổi) và H.B.L. (4 tuổi). Nạn nhân duy nhất sống sót là con trai út của anh D. mới 1 tháng tuổi - nạn nhân được bố ôm che chắn trong lòng nên ít bị ngạt khói.

Hiện trường cửa hàng xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong một gia đình tử vong (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo hình ảnh camera an ninh của một hộ dân đối diện hiện trường, vào khoảng 2h47 cùng ngày, biển báo phía trước cửa hàng của gia đình anh D. bất ngờ phát ra tia lửa.

Camera ghi lại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Cắt từ clip).

Chị Quyên (41 tuổi, trú thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú) - người sống sát vách nhà nạn nhân - vẫn chưa hết bàng hoàng, nước mắt chị liên tục rơi khi nhắc lại vụ cháy kinh hoàng trong đêm.

Chị Quyên liên tục gạt nước mắt khi nói về vụ hoả hoạn xảy ra sát vách (Ảnh: Thúy Diễm).

“Hơn 2h, tôi ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi gọi cả nhà dậy chạy ra ngoài thì thấy lửa đã bốc lên dữ dội bên nhà anh D.”, chị Quyên kể.

Trong tuyệt vọng, người dân xung quanh cố gắng dùng vòi nước xịt vào ngọn lửa với hy vọng kìm hãm đám cháy, nhưng bất lực.

Cửa chính không thể tiếp cận vì lửa và khói bao trùm. Trước tình huống này, mọi người buộc phải tìm con đường khác để cứu người.

“Chúng tôi thống nhất đập tường nhà tôi để thông sang bên kia. Có khoảng 6 người đàn ông dùng búa tạ đập liên tục, nhưng chỗ đầu tiên không xuyên được. Phải chuyển sang đập vị trí thứ hai mới vào được”, chị Quyên nghẹn ngào nói.

Người dân cùng cơ quan chức năng dùng búa tạ phá tường nhà hàng xóm để tiếp cận cứu các nạn nhân (Ảnh: Thúy Diễm).

Khi bức tường được phá, khói đặc quánh tràn ra. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng tiếp cận, lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ duy nhất con trai út của nạn nhân còn sống.

Vị trí tường đầu tiên được đập nhưng không thể xuyên qua được nhà nạn nhân, buộc phải đập tiếp vị trí thứ 2 (Ảnh: Thúy Diễm).

Chị Quyên ám ảnh nhất là cuộc điện thoại cuối cùng của người hàng xóm. “Khi xảy ra cháy, vợ anh D. còn gọi điện cho mẹ chồng đang đứng bên ngoài. Tôi nghe rõ tiếng chị ấy kêu lên trong hoảng loạn: "Cứu gia đình con với"… rồi sau đó im lặng hoàn toàn. Đau lòng quá sức”, chị Quyên chua xót nói.

Cũng theo chị Quyên, nếu đập hết cả bức tường của nhà chị mà cứu được cả gia đình anh D., gia đình chị cũng sẵn lòng.

Bức tường bị đập để thông vào được cửa hàng, thực hiện cứu hộ nạn nhân (Ảnh: Thúy Diễm).

Nỗi đau người ở lại

Sống cách hiện trường chưa đầy 1km, ông Cảnh (bố anh D.) thất thần trước cửa nhà trong khi người thân đang dựng rạp để lo tang lễ cho các nạn nhân. Ông Cảnh dường như chưa thể tin vào nỗi đau nghiệt ngã vừa ập xuống gia đình mình.

Ông cho biết, gia đình ông có hai người con trai, anh D. là con trai út. Nhiều năm qua, gia đình anh D. cần cù buôn bán thiết bị điện nước, cuộc sống dần ổn định.

Rạng sáng nay, nhận hung tin, vợ chồng ông Cảnh vội vã chạy đến nhà con trai. Trước mắt họ là cảnh lửa cháy dữ dội, khói bốc cao trong đêm tối.

“Vợ chồng tôi chỉ biết gào tên con, tên cháu trong vô vọng. Mọi người cố dập lửa nhưng không thể”, ông Cảnh nghẹn lời.

Chỉ trong khoảnh khắc, người đàn ông đã mất đi con trai, con dâu và hai cháu nội. “Chỉ trong phút chốc, cả gia đình nhỏ của con tôi không còn nữa. Gia đình tôi biết sống sao đây...”, ông Cảnh nói rồi lặng người.

Gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân (Ảnh: Thúy Diễm).

Gạt nước mắt nơi khóe mắt, ông Cảnh nghẹn ngào chia sẻ thêm về cháu nội mới chào đời chưa đầy một tháng. “Cháu mới được 26 ngày tuổi, mẹ nó còn đang ở cữ. Nếu lúc đó bố nó không che chắn cho cháu, tôi không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra”, ông nói.

Do lo ngại cháu bé hít phải nhiều khói, ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình đang làm thủ tục chuyển cháu xuống bệnh viện ở TPHCM để điều trị chuyên sâu.

Tầm quan trọng sống còn của lối thoát hiểm

Hôm nay 27/12, đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Ông Thái cho rằng vụ việc là bài học đau xót về công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư, nhất là đối với các hộ vừa ở vừa kinh doanh. Đặc biệt, ông Thái chỉ rõ việc cần thiết của lối thoát hiểm trong nhà để khi đám cháy bùng phát có thể thoát ra kịp thời.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (ngoài cùng bên phải), kiểm tra hiện trường vụ cháy và chia buồn với gia đình nạn nhân (Ảnh: Trương Nguyễn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk lưu ý việc người dân cần nâng cao cảnh giác vì có thể chỉ một sự cố nhỏ như chập điện, rò rỉ bếp gas cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai 1 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng độ 1, 2 vùng mặt, cổ và được theo dõi kỹ về hô hấp.

Bên trong hiện trường vụ cháy (Ảnh: Thúy Diễm).

Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân D.H.Đ. (29 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng khó thở, thở rít và đang được theo dõi ngộ độc khí CO.