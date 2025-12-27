Mỹ nhân "Tây du ký" xuống sắc, lao đao khi chồng đại gia lĩnh án chung thân

Trong hai năm qua, cô được cho là đang hoàn tất thủ tục ly hôn, đồng thời nỗ lực chứng minh bản thân không liên quan đến các sai phạm của chồng.

Vương Lệ Khôn và chồng (Ảnh: Sina).

Theo trang 163, ngày 27/12, vụ án lừa đảo của doanh nhân Chiêm Hạo Lễ - chồng Vương Lệ Khôn - đã có phán quyết cuối cùng. Chiêm Hạo Lễ bị tuyên án tù chung thân và tước quyền lợi chính trị suốt đời.

Doanh nhân này bị điều tra vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ NDT (gần 4.500 tỷ đồng), gây chấn động dư luận Trung Quốc. Tại phiên tòa năm 2024, Chiêm Hạo Lễ thừa nhận đã sử dụng tiền bất hợp pháp cho nhiều hoạt động phi pháp, trong đó có chi tiêu cho mại dâm với số tiền từ 10.000 đến 100.000 NDT mỗi lần (37 triệu đồng đến 374 triệu đồng).

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản giá trị, gồm 151 thỏi vàng (mỗi thỏi nặng 50 gram), 9 xe sang, tủ xì gà phiên bản giới hạn cùng hơn 2.000 điếu xì gà, bộ sưu tập túi xách hàng hiệu và nhiều loại rượu vang đắt tiền. Toàn bộ số tài sản này đã được bán đấu giá, thu về hàng chục triệu NDT, song vẫn không đủ để bồi thường cho các nạn nhân.

Vương Lệ Khôn chịu hệ lụy từ bê bối của chồng

Vụ án của Chiêm Hạo Lễ khiến Vương Lệ Khôn đối mặt với nhiều áp lực dư luận. Nữ diễn viên từng bị chỉ trích vì được cho là hưởng cuộc sống xa hoa từ số tiền bất hợp pháp của chồng, với biệt thự trị giá 47 triệu NDT (gần 176 tỷ đồng), xe sang khoảng 1,4 triệu USD cùng nhiều món đồ hiệu đắt đỏ.

Vương Lệ Khôn được xem là mỹ nhân phim giờ vàng tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Sau khi Chiêm Hạo Lễ bị điều tra, các tài sản liên quan bị phong tỏa, Vương Lệ Khôn cũng được triệu tập thẩm vấn. Trước cơ quan chức năng, cô khẳng định không tham gia hoạt động kinh doanh của chồng và cho biết các tài sản cá nhân đều được tích lũy từ thu nhập trước hôn nhân.

Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ kết hôn kín tiếng vào năm 2019. Trong thời gian chung sống, nữ diễn viên hiếm khi công khai hình ảnh về chồng nhưng thường chia sẻ cuộc sống sang trọng, du lịch hạng sang và hàng hiệu trên mạng xã hội. Từ năm 2023, cô được cho là nỗ lực hoàn tất thủ tục ly hôn để tránh liên đới các khoản nợ và nghĩa vụ pháp lý của chồng.

Sự nghiệp chững lại sau biến cố đời tư

Sinh năm 1985, Vương Lệ Khôn từng là gương mặt nổi bật của dòng phim truyền hình giờ vàng Trung Quốc, được xem là “bảo chứng tỷ suất người xem”. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mỹ nhân tâm kế, Thất kiếm hạ Thiên Sơn, Vũ động càn khôn, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2…

Vương Lệ Khôn xuất hiện tại sự kiện giải trí gần đây tại Hạ Môn (Trung Quốc) (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, những ồn ào đời tư khiến sự xuất hiện của nữ diễn viên trên màn ảnh ngày càng thưa thớt.

Dự án truyền hình đáng chú ý gần nhất của cô là Đại Đường Địch Công Án. Sau đó, Vương Lệ Khôn được cho là chuyển hướng sang đóng phim ngắn, động thái khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Mới đây, nữ diễn viên xuất hiện tại lễ trao giải Kim Kê ở Hạ Môn (Trung Quốc) và thu hút sự chú ý. So với thời kỳ đỉnh cao, ngôi sao 40 tuổi được nhận xét gầy đi rõ rệt, vóc dáng nhỏ nhắn hơn trước.

Thiết kế váy dạ hội trễ vai, cổ chữ V sâu giúp nữ diễn viên nổi bật, tuy nhiên thân hình gầy khiến diện mạo trông mảnh mai hơn trước. Gương mặt cũng cho thấy dấu vết thời gian với rãnh mũi - má và nếp nhăn ở khóe mắt, phần gò má trở nên rõ nét.