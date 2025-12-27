HLV Troussier gửi thông điệp đặc biệt tới Đình Bắc sau Gala Quả bóng vàng

Trong Gala trao giải Quả bóng vàng diễn ra ở Nhà hát Bến Thành (TPHCM) vào tối qua (26/12), Đình Bắc được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Quả bóng bạc. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho tiền đạo trẻ này khi vừa tỏa sáng giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Đình Bắc nhận được lời chúc mừng từ HLV Troussier (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngay sau lễ trao giải, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, đã gửi thông điệp tới Đình Bắc với nội dung: “Vẫn còn rất nhiều câu chuyện đẹp đang chờ con viết tiếp”. Lời nhắn nhủ của ông thầy người Pháp đã nhận được sự quan tâm tới người hâm mộ. Đáp lại thông điệp của HLV Troussier, Đình Bắc trả lời: “Vâng, thưa thầy”.

Đình Bắc là phát hiện của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Vị HLV sinh năm 1955 từng triệu tập Đình Bắc vào đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 khi anh chưa đầy 19 tuổi. Ở giải đấu đó, tiền đạo người Nghệ An đã ghi dấu ấn với cú đánh đầu đẹp mắt vào lưới Nhật Bản.

Ở thời điểm này, Đình Bắc đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh là đầu tàu giúp U22/U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Đình Bắc từng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á.

Tới SEA Games 33, anh liên tục được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chân sút sinh năm 2004 còn đóng góp bàn thắng quan trọng trong trận chung kết với U22 Thái Lan trong trận chung kết, mở màn cho cú lội ngược dòng của U22 Việt Nam.

Đình Bắc đang cùng đội U23 Việt Nam sang Qatar tập huấn, chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Đó là lý do anh không thể góp mặt trong đêm Gala Quả bóng vàng vào tối 26/12.