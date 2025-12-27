Ứng dụng khoa học làm đòn bẩy phát triển tự động hóa ở Việt Nam

Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhiệm kỳ V, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội chọn chủ đề: “Tiếp nối - Phát triển” thể hiện vai trò và sự quyết tâm của VAA trong sự nghiệp mới của đất nước.

Đại hội toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2025-2030 tổng kết các hoạt động của nhiệm kỳ V, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Hội Tự động hóa Việt Nam, nơi quy tụ các nhà khoa học, doanh nghiệp, lực lượng lao động trong lĩnh vực chuyên ngành Tự động hóa nói riêng, công nghệ cao nói chung. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, hội đã khẳng định được vị thế, vai trò của một hội chuyên ngành quan trọng trong thời đại công nghiệp 4.0.

Ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhiệm kỳ V chia sẻ: “Trải qua 6 kỳ đại hội, chúng tôi quyết tâm để Hội Tự động hóa Việt Nam trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh trong Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Hội đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, sự kiện khoa học - công nghệ quy mô quốc gia và quốc tế, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi học thuật, xúc tiến công nghệ và hợp tác doanh nghiệp.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động đó là việc tổ chức thành công các kỳ Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA), cùng nhiều sáng kiến, mô hình hoạt động mới có sức lan tỏa sâu rộng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Khóa VI gồm 45 thành viên; TS. Nguyễn Quân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030; bầu ông Phạm Anh Tuấn làm Trưởng ban Kiểm tra.