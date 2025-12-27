Dừng hoạt động Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà sau vụ học viên tử vong

Ngày 27/12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà nhằm phục vụ công tác điều tra vụ việc học viên tử vong.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là cơ sở tư nhân, có 2 cơ sở hoạt động tại khu Hồng Hà 6, phường Hạ Long và khu phố Trại Lốc, phường An Sinh (cơ sở 2). Trung tâm được quảng cáo là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị cho trẻ tự kỷ, khuyết tật, nghiện game.

Vụ việc học viên mới nhập học 2 ngày bị tử vong xảy ra tại cơ sở 2 của trung tâm.

Một số đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Đ.X.).

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 11h20 ngày 23/12, UBND phường An Sinh nhận được tin báo, sáng cùng ngày, trung tâm tổ chức cho các học viên lao động nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc. Trong quá trình này, xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa học viên N.H.N. và một số học viên khác.

Học viên N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến khoảng 14h, do tình trạng sức khỏe N. diễn biến xấu, trung tâm phối hợp với gia đình đưa nạn nhân về nhà riêng.

Sau đó, học viên N.H.N. tử vong tại nhà. Những người liên quan trực tiếp đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền phường An Sinh đã chỉ đạo Công an phường phối hợp bảo vệ hiện trường, xác minh vụ việc và báo cáo Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

UBND phường An Sinh cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân, đồng thời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Liên quan đến sự việc trên, Công an Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự ít nhất 8 người để phục vụ công tác điều tra.