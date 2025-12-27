Thêm một ca khúc hay về Hà Nội bước ra từ phim

Có rất nhiều bài hát nhạc phim viết về Hà Nội đã vượt ra khỏi khuôn khổ của màn ảnh, trở thành những ca khúc được công chúng yêu mến và có sức sống bền bỉ cùng thời gian.

"Hà Nội ơi thương nhớ" của nhạc sĩ Lê Anh Dũng gợi lên một Hà Nội nhiều cảm xúc (Video: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ làm tròn vai trò minh họa cảm xúc cho phim, những giai điệu ấy còn lưu giữ hình ảnh Thủ đô bằng một cách rất riêng: Sâu lắng, tinh tế và đầy sự khắc khoải, hoài niệm.

Mới đây Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng, sáng tác cho phim Phù sa ngọt (Đài Truyền hình Hà Nội) cũng nhận được chú ý của cộng đồng.

Bài hát gợi lên thành phố bằng cảm xúc: Một nỗi nhớ, một sự thương không gọi tên. Những giai điệu chậm rãi, trầm tĩnh, phảng phất chất dân gian Bắc Bộ như dòng phù sa ký ức lặng lẽ, bồi đắp những cảm xúc và ký ức về Hà Nội trong âm nhạc đương đại.

Một cảnh trong phim "Phù sa ngọt" (Ảnh: Đài truyền hình Hà Nội).

Nhạc sĩ Lê Anh Dũng cho hay, đây là ca khúc anh viết về Hà Nội bằng những cảm xúc tự nhiên, gần gũi. Đó là hình ảnh “chiều bến nước soi bóng đôi bờ”, “Tháp Bút gieo thơ”, “hương hoa sữa trong gió heo may” đến “phù sa vẽ nắng bên sông”....

Nhạc sĩ Lê Anh Dũng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trong ký ức của anh, Hà Nội hiện lên luôn đầy ắp những hình ảnh thân quen: Hoàng hôn Hồ Tây, những con phố đổi sắc theo mùa với màu tím bằng lăng, màu đỏ hoa phượng, mùa sấu chín rụng lộp bộp hay đêm thu thoảng hương hoa sữa, những góc phố cổ, gầm cầu vang tiếng còi tàu, bãi tre xanh ven sông Hồng mỗi mùa nước dâng… Tất cả đã trở thành một phần đời sống, gắn bó với anh qua năm tháng đổi thay của Thủ đô.

Chỉ cần vài nốt nhạc của Hà Nội ơi thương nhớ cất lên, Hà Nội đã hiện ra với những con phố rêu phong, những mùa thu dịu dàng, những phận người lặng lẽ sống và yêu giữa dòng chảy đô thị.

Phần mở đầu ca khúc sử dụng giọng hát cao vút uốn lượn như dòng sông Hồng, kết hợp với đàn nguyệt - nhạc cụ gắn với ca trù, di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được UNESCO vinh danh.

"Với tôi, sáng tác nhạc phim không chỉ là làm một bài hát “ăn theo” tác phẩm, mà là tạo nên một tác phẩm mới, bám sát nội dung phim, đào sâu nội tâm nhân vật, đồng thời dung hòa giữa bảo tồn văn hóa dân gian và tinh thần nghệ thuật đương đại", anh chia sẻ.

Bộ phim Phù sa ngọt thuộc thể loại tâm lý, gia đình, là câu chuyện kể về số phận của những con người thuộc nhiều thế hệ, độ tuổi, gắn liền với dòng sông Hồng của Thủ đô Hà Nội.