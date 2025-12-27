Vị trí 3 cây cầu sẽ kết nối thủ phủ công nghiệp TPHCM với Đồng Nai

Tại kỳ họp thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM đã thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 cây cầu kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, TPHCM sẽ làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân An. Riêng dự án cầu Tân Hiền được giao cho tỉnh Đồng Nai thực hiện. Các cây cầu đều được triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Ba cây cầu bắc qua sông Đồng Nai, kết nối thủ phủ công nghiệp TPHCM (Bình Dương cũ) với tỉnh Đồng Nai (Đồ họa: Ngọc Tân)

Cầu Thạnh Hội 2 có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Thành phố dự kiến đầu tư công, đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ 650 tỷ đồng. Cầu dài khoảng 2,4km (chiều dài cầu chính 612m), rộng 27m với 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn thô sơ).

Điểm đầu dự án tại nút giao đường ĐH401 với đường Thạnh Hội 04 (trước bến phà Nhật Thạnh khoảng 170m), thuộc phường Tân Khánh, TPHCM. Điểm cuối tại nút giao đường ĐT768 và ĐT768B, (sau phà Bình Hòa khoảng 1,8km) thuộc phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Cầu Tân An có tổng mức đầu tư khoảng 1.120 tỷ đồng. Thành phố dự kiến đầu tư công, đề xuất Trung ương hỗ trợ 560 tỷ đồng. Cầu dài khoảng 2,4km, gồm 452m cầu chính và 1,95km đường dẫn. Mặt cầu đáp ứng 6 làn xe. Điểm đầu dự án giao với ĐT768 thuộc xã Tân An, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối giao với ĐT746 thuộc xã Thường Tân, TPHCM.

Trong khi đó, cầu Tân Hiền được thiết kế bắc qua sông Đồng Nai tại vị trí hương lộ 6 (bến phà Bà Miêu 2) với quy mô 6 làn xe. HĐND TPHCM thống nhất để tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản đầu tư cây cầu này.

Những cây cầu mới được kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu kết nối TPHCM với Đồng Nai (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo UBND TPHCM, việc đầu tư các cây cầu nói trên nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam bộ, tăng cường kết nối, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics; tạo động lực tăng trưởng mới và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đô thị theo quy hoạch.

Ba cây cầu được hứa hẹn giúp người dân, doanh nghiệp khu vực Đông Bắc TPHCM (Bình Dương cũ) và Đồng Nai thoát cảnh "qua sông lụy đò". Hiện nay, người dân vẫn phải dựa vào các tuyến đò Nhật Thạnh, Bình Hòa, Bà Miêu 2... để qua lại 2 bờ sông.