Mẹ phát hiện con trai tử vong trong nhà ở TPHCM

Ngày 27/12, Công an phường Tân Tạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ một nam thanh niên tử vong trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo).

Trưa cùng ngày, người dân sống trên đường Lê Đình Cẩn thấy một phụ nữ chạy ra đường hô hoán, nhờ trợ giúp. Hàng xóm chạy đến, phát hiện con trai của bà đã tử vong.

Nguyên nhân nam thanh niên tử vong đang được điều tra (Ảnh: T.L.).

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Công an phường Tân Tạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân được nhà chức trách đưa về nhà xác để điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo người dân, người tử vong tên Q. (khoảng 30 tuổi). Gia đình nạn nhân có 4 thành viên, cùng sinh sống tại căn nhà này.