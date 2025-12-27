Nhân viên cấu kết kế toán chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của công ty ở TPHCM

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã ra khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Lam (SN 1995, thường trú tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994, thường trú tỉnh Lâm Đồng) về tội Tham ô tài sản. Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH CityZoo, trụ sở tại phường An Khánh.

Lam và Hà bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM), vụ án xảy ra trong khoảng thời gian tháng 6/2022 đến ngày 28/2. Công ty CityZoo do ông P.S.M. (quốc tịch Pháp) làm giám đốc, đại diện theo pháp luật.

PC03 xác định, Huỳnh Văn Lam, nhân viên quản lý, thu hồi công nợ, đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán công nợ từ khách hàng, cùng với quyền hạn được giao trong việc cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm kế toán của công ty, để câu kết với Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên kế toán, chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Cụ thể, Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ từ nhân viên kinh doanh, nhưng không nộp vào tài khoản Công ty CityZoo, và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, Lam lập các bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, qua đó tránh sự phát hiện của doanh nghiệp. Nhà chức trách xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là hơn 17,7 tỷ đồng.

Hiện, PC03 tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết để truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.